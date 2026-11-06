Comparten el primer lugar, Mendieta y Walle en Tiro al Borrego

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con una destacada participación y un ambiente de compañerismo, el pasado domingo se llevó a cabo el torneo interno de tiro al borrego en movimiento, organizado por el Club Deportivo de Tiro, Caza y Pesca Tamatán, competencia que reunió a 40 aficionados a esta disciplina.

La actividad tuvo como escenario el campo oficial de la agrupación, localizado a la altura del kilómetro 23.5 de la carretera a Soto La Marina, donde los participantes pusieron a prueba su precisión y habilidad ante un blanco en movimiento, ubicado a una distancia de 400 metros.

Las acciones comenzaron en punto de las 14:00 horas y se prolongaron hasta las 17:00, tiempo durante el cual los tiradores demostraron su destreza en cada una de sus intervenciones, en una jornada que transcurrió con entusiasmo y una sana convivencia entre los asistentes.

Al concluir la competencia, se dio a conocer que el sitio de honor fue compartido por Agustín Ricardo Mendieta Herrera y Jorge Walle, quienes registraron un borrego derribado durante sus respectivas participaciones —específicamente en la segunda y tercera tirada—, resultado que los colocó en igualdad de condiciones para quedarse con el primer puesto.

De esta manera, el certamen llegó a su conclusión con un empate en la posición de privilegio, dejando constancia del nivel competitivo mostrado por los participantes y del interés que continúa despertando esta modalidad entre los integrantes del club.

Con este torneo también se marca el cierre de la actividad correspondiente a la temporada de tiro al borrego, dando paso a una nueva etapa para los aficionados a las actividades al aire libre, ya que la temporada de pesca se encuentra prácticamente a la vuelta de la esquina.