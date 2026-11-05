Farmacias prevén alta demanda de medicamentos por aumento de enfermedades respiratorias

Por José Gregorio Aguilar

Jueves 05 de noviembre del 2026

Las farmacias de Tamaulipas se encuentran abastecidas con medicamentos para atender la temporada de enfermedades respiratorias, afirmó el presidente de la Asociación Farmacéutica Regional, Tofic Salum Fares.

El dirigente explicó que, como ocurre cada año durante la temporada invernal, se prevé un incremento en padecimientos respiratorios, por lo que los establecimientos realizaron con anticipación la adquisición de medicamentos para evitar problemas de surtimiento.

«Las farmacias normalmente estamos preparadas para la temporada con los medicamentos propios de la misma. Tenemos que ir un paso adelante en el surtimiento porque si uno se espera hasta la hora para poder surtir, muy seguramente va a batallar», señaló.

Salum Fares recordó que las enfermedades respiratorias suelen aumentar durante los meses de otoño e invierno debido a factores estacionales y a los cambios bruscos de temperatura.

Indicó que las farmacias cumplen además una función importante para acercar medicamentos y orientación médica a la población, especialmente en comunidades donde el acceso a centros de salud puede resultar más complicado.

Añadió que los establecimientos que cuentan con consultorio médico permiten a los pacientes recibir una valoración inicial cuando por razones de distancia, tiempo o disponibilidad no pueden acudir de inmediato a una unidad de salud pública.

Respecto al abasto de medicamentos, aseguró que existe disponibilidad suficiente de productos utilizados para atender este tipo de padecimientos.

«Las farmacias están bien surtidas. Hay un stock suficiente de antigripales, antivirales, antitusígenos e incluso, cuando se requieren, antibióticos de diferentes tipos», sostuvo.

El representante del sector farmacéutico consideró que la población debe mantenerse atenta a los síntomas respiratorios propios de la temporada y acudir a valoración médica para recibir el tratamiento adecuado.

Finalmente, reiteró que no existen problemas de desabasto en las farmacias afiliadas a la asociación, por lo que están en condiciones de responder al incremento esperado en la demanda de medicamentos durante los próximos meses.