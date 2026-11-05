Detecta Salud Casa por Casa padecimientos respiratorios y casos de riesgo en adultos mayores

Por José Gregorio Aguilar

Jueves 05 de noviembre del 2026

Personal del programa Salud Casa por Casa ha detectado enfermedades respiratorias y otros padecimientos que requieren atención médica entre adultos mayores y personas con discapacidad, informó la delegada de Programas para el Bienestar en Tamaulipas, Lourdes Puente.

Explicó que médicos, enfermeras y técnicos que participan en las visitas domiciliarias han identificado durante la presente temporada a beneficiarios con afecciones respiratorias, a quienes se da seguimiento y, de ser necesario, se canaliza a unidades médicas para recibir atención especializada.

«Han detectado algunas personas con padecimientos de vías respiratorias, les dan seguimiento a los tratamientos que están tomando y, cuando es necesario, los refieren a una institución de salud», señaló.

La funcionaria detalló que durante las visitas se revisan indicadores como presión arterial, temperatura, peso, talla, niveles de glucosa y otros parámetros que permiten identificar oportunamente posibles complicaciones en la salud de los beneficiarios.

Añadió que cuando el personal detecta que un tratamiento no está funcionando o que el estado de salud del paciente se complica, se realiza una referencia a clínicas de IMSS Bienestar, ISSSTE o IMSS Ordinario, según corresponda.

Como ejemplo, mencionó el caso reciente de una persona atendida en Matamoros que presentaba una úlcera y que fue canalizada para recibir atención médica, así como el de un beneficiario en Nuevo Laredo que registró niveles de glucosa de 409 miligramos por decilitro y requirió atención inmediata.

Puente destacó que la mayoría de los beneficiarios del programa padecen enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión, por lo que el seguimiento domiciliario permite vigilar su evolución y reforzar la adherencia a los tratamientos médicos.

Asimismo, advirtió que algunos pacientes llegan a hospitales con cuadros que inicialmente fueron tratados como gripe común y posteriormente se confirma que se trataba de influenza o neumonía, por lo que recomendó acudir a valoración médica ante síntomas persistentes.

Finalmente, exhortó a los beneficiarios a permitir el ingreso del personal de Salud Casa por Casa para que puedan recibir atención preventiva y seguimiento oportuno de su estado de salud.