Alistan nueva Liga de Futbol 5 en Ciudad Victoria

Por Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de impulsar el futbol infantil y juvenil, el próximo 16 de noviembre arrancará una nueva Liga de Futbol 5 en las instalaciones de la Unidad Deportiva Revolución Verde, donde se espera la participación de equipos de distintas categorías.

Héctor Rodríguez, coordinador del torneo, dio a conocer los detalles de esta nueva competencia, que se desarrollará en cancha de pasto sintético y contará con cinco categorías por edades, además de una categoría libre.

Las divisiones convocadas son 2021-2022, 2019-2020, 2017-2018, 2015-2016 y 2013-2014, con la intención de brindar espacios de competencia a niños y jóvenes que buscan desarrollar sus habilidades dentro del futbol.

Uno de los principales atractivos será el sistema de premiación, ya que los equipos que finalicen en el primero y segundo lugar de cada categoría recibirán reconocimientos por su desempeño durante el torneo.

Rodríguez señaló que la convocatoria contempla un cupo limitado de ocho equipos por categoría, por lo que invitó a los delegados, entrenadores y padres de familia a realizar sus registros con anticipación para asegurar su participación.

La nueva liga busca convertirse en una alternativa para fomentar la actividad física, la convivencia y la formación deportiva de los futbolistas victorenses.

Los interesados en participar o solicitar mayores informes pueden comunicarse al teléfono 834 267 3126, donde se proporcionarán los detalles relacionados con las inscripciones y el desarrollo de la competencia.