Hoy se definen los cruces de la Liguilla en el Ascenso

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Este viernes se disputará el último encuentro de la fase regular de la categoría Ascenso Veteranos de la Liga de Futbol La Cima Fut-7, donde Perros del Mal y Deportivo Aguilar definirán las posiciones finales de la tabla general y, con ello, los enfrentamientos de Cuartos de Final.

Aunque los ocho equipos clasificados a la Liguilla ya están definidos, el resultado de este compromiso será determinante para establecer los cruces de la fiesta grande.

SinFu Praderas terminó como líder general con 40 unidades, luego de completar las 14 jornadas sin conocer la derrota. Por su parte, Buitreranos se quedó con el subliderato al acumular 39 puntos.

La tercera posición fue para Majo Sound FC, que cerró con 34 unidades, cuatro más que Tercer Tiempo Veteranos, conjunto que ocupó el cuarto puesto con 30 puntos.

En el quinto lugar aparece Real Victoria Regenerado con 28 unidades, seguido de La Muguiza FC y Lady’s Gym, ambos con 26 puntos, mientras que Perros del Mal ocupa provisionalmente la octava posición con 25 unidades.

El encuentro pendiente está programado para las 19:00 horas en el campo 4 de La Cima Fut-7 y tendrá especial importancia para Perros del Mal, que todavía puede mejorar su posición en la clasificación.

En caso de conseguir la victoria, el conjunto canino ascendería hasta el quinto puesto; con un empate subiría al sexto lugar, mientras que una derrota lo mantendría en la octava posición.

De esta manera, la última jornada terminará por definir los enfrentamientos de Cuartos de Final, dando paso a la disputa por el campeonato de la categoría Ascenso Veteranos.