¿Pan congelado y tostado? El secreto que podría cambiar cómo tu cuerpo procesa los carbohidratos

Lo que parece un detalle cotidiano en la cocina puede afectar la forma en que tu cuerpo procesa los carbohidratos. Estudios recientes señalan que la manera en que se conserva y prepara el pan, como congelarlo y luego recalentar, puede modificar su estructura interna y la velocidad con la que se libera la glucosa en la sangre.

Este hallazgo ofrece una estrategia sencilla para quienes buscan un mejor control de sus niveles de azúcar, sin necesidad de eliminar el pan de la dieta diaria ni cambiar drásticamente los hábitos alimenticios.

Índice glucémico: cómo mide la velocidad de absorción de carbohidratos

El índice glucémico (IG) clasifica los alimentos con carbohidratos según la rapidez con que elevan los niveles de glucosa tras su consumo. La escala va de 0 a 100. Un valor alto indica un aumento rápido y pronunciado de glucosa, mientras que un valor bajo refleja una absorción más gradual.

IG alto (≥70): provoca elevaciones rápidas de glucosa.

provoca elevaciones rápidas de glucosa. IG medio (56–69): eleva la glucosa de forma intermedia.

eleva la glucosa de forma intermedia. IG bajo (≤55): aumenta la glucosa lentamente, lo que facilita un mejor control del azúcar en sangre.

El IG se utiliza como referencia para planificar dietas en personas con diabetes o riesgo cardiometabólico, aunque no es la única variable que determina la calidad de un alimento. Su efecto puede variar según la preparación, los acompañamientos y la combinación de nutrientes en la comida.

¿Cómo afecta la congelación del pan a su digestión?

Cuando congelamos el pan, ocurre un fenómeno científico llamado retrogradación del almidón. Este proceso transforma una parte del almidón común (que el cuerpo absorbe rápido) en almidón resistente.

Como su nombre lo indica, este carbohidrato «resiste» la digestión en el intestino delgado y no se convierte en azúcar de inmediato.

De acuerdo con el Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI), este almidón llega intacto al intestino grueso. Allí cumple dos funciones clave

Actúa como fibra: Sirve de alimento para la microbiota (las bacterias buenas del intestino). Controla el azúcar: Hace que la glucosa se libere en la sangre de forma mucho más lenta y controlada.

Este beneficio no es exclusivo del pan. Estudios publicados en PMC señalan que otros alimentos ricos en almidón (como la papa, el arroz o la pasta) también mejoran su estructura cuando se cocinan y luego se enfrían o congelan. Al modificar su composición, el cuerpo los digiere más despacio, lo que ayuda a evitar picos bruscos de azúcar después de comer.