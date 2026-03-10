CEAV Tamaulipas instala unidad móvil de mastografías gratuitas en Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) de Tamaulipas llevó a cabo la instalación de la unidad móvil de mastografías gratuitas de la UNEME DEDICAM Victoria, la cual brindará atención del 9 al 13 de marzo en las instalaciones de la CEAV, en beneficio de la detección temprana del cáncer de mama.

Durante el acto inaugural, se contó con la presencia del director de la UNEME DEDICAM Victoria, Jorge Luis Quintero Salinas, así como del subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Jorge Luis Beas Gámez, quienes realizaron el corte de listón e inauguraron oficialmente esta jornada de salud.

En su mensaje, Jorge Luis Beas Gámez destacó la importancia de ofrecer una atención personal y directa a las víctimas, enfatizando que la mujer constituye un sector fundamental para la sociedad y representa el mayor número de personas que requieren de los servicios de la CEAV. “La atención que debemos prestar a las mujeres debe ser profesional, sensible y constante, más allá de que nos encontremos en el Mes de la Mujer”, expresó.

Esta iniciativa forma parte de la política de bienestar promovida por el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, con el propósito de brindar a la ciudadanía servicios accesibles de prevención y detección temprana del cáncer de mama.

En el marco del Mes de la Mujer, la CEAV Tamaulipas reafirma su compromiso de continuar impulsando acciones que promuevan la prevención, el bienestar y el acceso a servicios que fortalezcan la atención a las mujeres, consolidando su papel como prioridad en las políticas de salud y apoyo social del estado.