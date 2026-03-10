Prepara SSPT operativo de seguridad para Semana Santa 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Ante la proximidad del periodo vacacional de Semana Santa, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) prepara un operativo en el que participarán más de tres mil elementos de la Guardia Estatal.

Al respecto, el titular de la SSPT, Carlos Arturo Pancardo Escudero, señaló que se tiene previsto un despliegue en las zonas turísticas y comerciales del norte, centro y sur de la entidad.

Lo anterior aunado a la presencia del personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero y Dirección de Tránsito Estatal en las principales carreteras de la entidad.

“Si hay necesidad, se va a reforzar”, manifestó el Secretario respecto al despliegue del estado de fuerza.

Asimismo, reiteró el exhorto a denunciar cualquier acto ilícito mediante los números de emergencia: 911 y 089 para realizarlo de manera anónima.