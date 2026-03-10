Promueve DIF Tamaulipas funciones de cine inclusivas para niñas y niños neurodivergentes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– En el marco del Mes de la Educación Especial e Inclusiva, el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, en colaboración con Fundación Cinépolis, presenta en el estado las Funciones Relajadas, una iniciativa de entretenimiento incluyente pensada especialmente para niñas y niños neurodivergentes y sus familias.

Con esta acción, Tamaulipas se integra a los estados del país que impulsan experiencias cinematográficas adaptadas, gracias al trabajo promovido por el Centro de Autismo Tamaulipas. El objetivo es ofrecer espacios de convivencia donde todas las personas puedan disfrutar del cine en un ambiente cómodo y respetuoso de las distintas necesidades sensoriales.

Las Funciones Relajadas se realizan bajo condiciones que favorecen una experiencia más serena, con iluminación tenue dentro de la sala, volumen de audio moderado y un ambiente flexible que permite a las y los asistentes disfrutar de la película con mayor tranquilidad y de acuerdo con sus necesidades.

En esta primera edición, en Tamaulipas se proyectará la película animada Hoppers los días 14, 15, 21 y 22 de marzo en las salas de Cinépolis ubicadas en los municipios de Reynosa y Victoria. La venta de boletos estará disponible a partir del 12 de marzo en taquillas, en el sitio web y en la aplicación móvil de Cinépolis.

Con acciones como esta, el Sistema DIF Tamaulipas refrenda su compromiso de impulsar la construcción de un estado más inclusivo, promoviendo la empatía, la integración social y el bienestar de las familias tamaulipecas.