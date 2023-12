El sodio es necesario en el organismo para el correcto funcionamiento y equilibrio de músculos, fluidos corporales y nervios, pero la cantidad requerida para ello es muy pequeña. Según la OMS, las personas consumen a diario de 9 a 12 gramos de sal, eso significa el doble de la ingesta máxima recomendada por los médicos.

Azúcar refinada

No tiene proteínas, ni vitaminas, no tiene minerales, no tiene enzimas ni fibra y en general no aporta ningún beneficio saludable en la alimentación humana. Los azúcares refinados son causantes de obesidad y de desequilibrio nutritivo. Adicional a esto, según estudios, aumentan el riesgo de cáncer.