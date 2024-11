Lanzan campaña para no subestimar la gastritis en México por su estrecha relación con el cáncer gástrico

Alrededor de 6 de cada 10 mexicanos padecen gastritis, sobre todo, debido al contagio por una bacteria llamada Helicobacter (H) pylori[ii].

En México, se estima que hasta el 70% de los habitantes tienen H. pylori, la mayoría sin mostrar síntomas, elevando así la posibilidad de desarrollar gastritis crónica y cáncer de estómago.

Cada año se diagnostican cerca de 1 millón de nuevos casos de cáncer de estómago a nivel mundial de los cuales alrededor de 9,500 son mexicanos.

Comprometidos con concientizar a la población sobre no subestimar una gastritis debido a su estrecha relación con el cáncer gástrico Bristol Myers Squibb México y la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, lanzaron la campaña “En serio, ¿es gastritis?”, que incluye el sitio web: www.enserioesgastritis.mx y otras acciones que tienen como objetivo informar e incentivar a la población de riesgo a que acudan con un gastroenterólogo u oncólogo, para tener un diagnóstico certero y tratamiento oportuno.

Y es que, sin saberlo4, gran parte de los mexicanos conviven con una bacteria llamada Helicobacter (H) Pylori habitando en su sistema digestivo, potencial responsable de gastritis crónica que, con el paso de los años, puede evolucionar a cáncer gástrico6, sexta causa de muerte por cáncer en nuestro país8.

Entre las principales pruebas para detectar H. pylori se encuentran: la prueba de aliento, la prueba de heces y una endoscopía; esta última permite examinar el esófago, el revestimiento del estómago y parte del intestino delgado, para identificar la presencia de inflamación, úlceras y tomar muestras de tejido (biopsia), con el fin de determinar la presencia de la bacteria y/o cáncer4,.

El Dr. Miguel Sierra Miranda, Director Médico asociado de oncología y hematología de Bristol Myers Squibb México (BMS), precisó que la mitad de la población mundial se encuentra infectada por dicha bacteria; no obstante, en el país se estima que hasta 70% de los habitantes la tienen.

El buen funcionamiento del sistema digestivo es esencial para nuestra salud, la obtención de nutrientes y el bienestar en general; sin embargo, a causa de malos hábitos alimenticios e higiénicos, México reporta un incremento de diversas enfermedades gastrointestinales, encontrándose entre una de las principales: la gastritis.

“Alrededor de 6 de cada 10 mexicanos padecen de gastritis, la cual se caracteriza por una inflamación del revestimiento del estómago provocando síntomas como: acidez, náuseas, vómitos, dolor y sensación de saciedad en la parte superior del abdomen luego de comer[xiv], siendo la más común aquella que, precisamente, es a consecuencia del contagio de la H. pylori2”, señaló el Dr. Sierra Miranda.

“Si bien la mayoría de las personas no se da cuenta que posee una infección por esta bacteria debido a que suele ser asintomática4, si permanece en la mucosa del estómago durante mucho tiempo, puede hacer que avance a una gastritis crónica9 (perdurando durante meses o años) y, posteriormente, aunque en un menor porcentaje, pueda conducir a un cáncer gástrico”, subrayó.

Explicó que esto se debe a que, cuando hay una inflamación constante en el revestimiento del estómago, provoca una variación en el ambiente y los tejidos que, al hacerse crónico9, ocasiona que el recambio de las células se vuelva anormal y aparezcan alteraciones en las mismas.

Al dejar que estas células alteradas continúen, podrían convertirse en precancerosas o cancerosas.

Por ello, enfatizó que es importante acudir al médico y evitar la automedicación pues, si bien existen antiácidos o medicamentos que neutralizan y alivian el malestar estomacal u otros síntomas de la gastritis, su dependencia podría ocultar problemas de salud más graves como el cáncer.

En ese sentido, Alma Ortiz Pellón, subdirectora de la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer (AMLCC) expuso que cada año se diagnostican cerca de 1 millón de nuevos casos de cáncer de estómago a nivel mundial, de los cuales alrededor de 9,500 suceden en pacientes mexicanos8.

Sumado a ello, externó una mayor preocupación, pues en el país se reportan más de 7,200 fallecimientos anualmente por este tipo de carcinomas, lo que significa una relación del 76% en comparación con las cifras de nuevos casos.

De modo que expresó la importancia de prever muertes fomentando la detección temprana.

¿Cómo se contagia la Helicobacter pylori?

El Dr. Miguel Sierra, mencionó que la principal fuente de transmisión es mediante transmisión vía saliva o heces de una persona a otra, o por comida y agua contaminados4, razón por la que los hábitos de higiene y alimentación juegan un papel crucial.

De acuerdo con un estudio de Deloitte sobre patrones en el consumo de alimentos en México, el 83% de la población come por lo menos una vez a la semana fuera de casa, lo que puede representar un riesgo al no poder tener plena certeza de cómo se manipulan los ingredientes, puntualizó.

“Por ejemplo, la Helicobacter pylori puede permanecer viable y mantener su virulencia en alimentos como lechuga y zanahorias, hasta 6 días, por lo tanto, el lavado y desinfección de éstos, así como de las manos, mesas u otros espacios son clave para evitar el contagio”.

Además, destacó la importancia de lavar perfectamente utensilios como cucharas, vasos y cualquier objeto que entre en contacto con la saliva de una persona, sumado a que se ha identificado que la placa dental subgingival, representa una manera de reservorio, contribuyendo a la propagación del microorganismo.

El alto consumo de grasas, irritantes, la poca ingesta de frutas y verduras, largos periodos de ayuno, así como beber agua que no sea purificada, está asociada con una mayor facilidad para que se desarrolle la bacteria y, a su vez, eleva la posibilidad de padecer gastritis y/o cáncer gástrico.

Es así como el especialista aconsejó desestimar el mito de que los mexicanos tienen un estómago más fuerte debido al tipo y manera en la que consume sus alimentos para que, en su lugar, se opte por implementar mejores dietas, higiene y hábitos que nos encaminen a una mejor salud digestiva.

Finalmente, ambos expertos recordaron que, en la actualidad, el cáncer no es una sentencia de muerte, pues afortunadamente existen diversos tratamientos como la cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia dirigida e inmunoterapia10, donde esta última promueve al propio sistema inmunitario reconocer y atacar las células cancerosas, aumentando así la esperanza de vida por lo que es importante acudir oportunamente al médico.