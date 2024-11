FDA pone fin al uso de fenilefrina, principal ingrediente de los antigripales

Después de pruebas exhaustivas, la Administración de Alimentos y Medicina (FDA) de Estados Unidos, ha propuesto retirar el uso de fenilefrina en antigripales y jarabes de venta libre.

Aunque el fenilefrina es el principal ingrediente de estos medicamentos diseñados para aliviar la congestión nasal.

Lo cierto es, que las pruebas realizadas por la agencia arrojaron resultados increíbles: este químico es cero eficaz para tratar el resfriado.

¿Qué es el fenilefrina?

La fenilefrina pertenece al grupo de medicamentos denominados descongestiones nasales.

Su efecto consiste en reducir la inflamación de los vasos sanguíneos que se encuentran en la nariz.

El modo de usarla depende de la presentación en la que se adquiera; pastillas o líquido.

Según describen fuentes de salud, su consumo se recomienda cada 4 horas, y la dosis jamás debe aumentar si no se ven los resultados deseados.

Al ser un medicamento de venta libre es importante que quien lo consuma lea con detenimiento las instrucciones del empaque; en especial, las que hacen referencia a los efectos secundarios y quienes no deben de ingerirlo.

Si los síntomas no tienen una mejora en el transcurso de siete días, o bien, se presenta fiebre en este intervalo es importante suspender su uso y acudir de inmediato al médico.

¿Qué es la congestión nasal?

La Biblioteca Nacional de Medicina, describe la congestión nasal como una nariz tapada a causa de la hinchazón del tejido que recubre la zona.

El motivo de esta hinchazón suele estar en el agrandamiento de los vasos sanguíneos, también se puede deber por la secreción nasal excesiva.

Las causas más frecuentes de la congestión nasal son: resfriado, gripe e infección sinusal

El principal descongestionante utilizado por millones de personas que buscan alivio de una nariz tapada no es mejor que un placebo, de acuerdo con expertos del gobierno que revisaron el estudio más reciente sobre el cuestionado ingrediente.

Asesores de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) votaron unánimemente el martes contra la efectividad del fármaco clave que se encuentra en las versiones populares de Sudafed, Dayquil y otros medicamentos disponibles en las estanterías de las tiendas.

“Los estudios modernos, cuando están bien realizados, no muestran ninguna mejora de la congestión con fenilefrina”, afirmó el doctor Mark Dykewicz, especialista en alergias de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Luis.

La FDA reunió a sus asesores externos para examinar de nuevo la fenilefrina, que se convirtió en el principal fármaco de los descongestionantes de venta sin receta cuando los medicamentos con un ingrediente más antiguo —la pseudoefedrina— empezaron a venderse únicamente con receta médica.

Una ley de 2006 obligó a hacerlo porque la pseudoefedrina puede transformarse ilegalmente en metanfetamina.

Esas versiones originales de Sudafed y otros medicamentos siguen estando disponibles sin receta, pero son menos populares y representan alrededor de una quinta parte del mercado de 2 mil 200 millones de dólares de descongestionantes orales.

Las versiones con fenilefrina, a veces etiquetadas como “PE” en los envases, constituyen el resto.

Si la FDA sigue las recomendaciones del grupo de expertos, Johnson & Johnson, Bayer y otros fabricantes podrían verse obligados a retirar de las tiendas los medicamentos orales que contengan fenilefrina.

Esto obligaría a los consumidores a recurrir a productos de venta sin receta con pseudoefedrina o a aerosoles y gotas nasales con fenilefrina.