El hábito nocturno con el celular que podría estar afectando tus ojos sin que lo notes

Con los avances tecnológicos, los dispositivos móviles, en especial el celular, se han convertido en un indispensable en la vida cotidiana, de hecho, en México se estima que se mire a la pantalla aproximadamente ocho horas al día.

Ante ésta dependencia, es importante reconocer y marcar límites entre algunas actividades diarias, en especial algunas que son de suma importancia como dormir y darle descanso a los ojos. En MILENIO te explicamos los efectos que puede tener el observar la pantalla en la oscuridad.

¿Qué es la luz azul?

Éste término se usa para referirse a la luz visible, de acuerdo con la Academia Americana de Oftalmología, dicha luz está compuesta por longitudes de onda de color rojo, verde y azúl, la cual corresponde a toda la iluminación que se puede observar en la vida diaria, gracias a esa combinación de colores.

Este tipo de radiación puede emitirse de forma artificial por los dispositivos electrónicos cotidianos como pueden ser las computadoras, tabletas o celulares.

Aunque el exponerse a éste tipo de luz puede mejorar el estado de ánimo si se hace de día, en la noche puede ocasionar efectos contrarios.

¿Es malo ver el celular a oscuras?

Mucho se habla de los efectos que esto puede tener, esto debido a que ver la pantalla del celular en la oscuridad absoluta puede generar un contraste muy intenso para la vista, ya que la disparidad lumínica obliga a los ojos a hacer un esfuerzo mayor ya que intentan adaptarse al entorno.

Por otra parte, cuando una persona mira fijamente el dispositivo móvil, la frecuencia en que parpadea disminuye drásticamente, llegando incluso a ser la mitad de lo normal, lo que provoca que los ojos no se lubriquen correctamente, desarrollando resequedad, irritación y otros malestares.

Finalmente, el Centro Oftalmológico Visión explica que la luz emitida por el celular puede afectar directamente al cerebro, ya que reduce la producción de melatonina, una hormona que regula el sueño.

La exposición a dispositivos móviles puede “engañar” al organismo, haciéndole creer que aún es de día, lo que retrasa la hora de ir a dormir, altera el ritmo cardiaco y dificulta el correcto descanso.

¿Qué efectos puede causar ver la luz en la oscuridad?

El uso continuo de pantallas electrónicas en espacios completamente oscuros puede provocar alteraciones en la salud de las personas, las cuales afectan más allá del cansancio. Estas son algunas de las consecuencias:

* Tensión en los ojos por el esfuerzo extra

* Mal descanso

* Resequedad en los ojos

*Visión borrosa

*Dolores de cabeza

* Lagrimeo

Es importante tomar medidas preventivas para disminuir estos efectos nocivos y adoptar nuevos estilos de vida que prioricen el bienestar físico y mental sobre algunas horas de entretenimiento.