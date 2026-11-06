Trabajan presidenta Sheinbaum y Américo para resolver desabasto de agua en Tamaulipas

Noviembre 05 de 2026

Ciudad de México.- El Gobierno de la República trabaja de manera coordinada con el gobernador Américo Villarreal Anaya para contribuir a resolver el desabasto de agua, principalmente en la zona noreste de Tamaulipas, en donde se requiere para recuperar la productividad agrícola, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el caso de la segunda línea del acueducto que se construye de la presa Vicente Guerrero a Ciudad Victoria, la obra está muy avanzada, expresó la presidenta de México durante la conferencia mañanera de este jueves.

«El Gobierno del Estado está haciendo una planta potabilizadora y nosotros estamos haciendo un acueducto que viene de una presa. Durante el periodo en el que el papá de Américo Villarreal fue gobernador, se hizo el primer acueducto, pero todavía hay posibilidad de llevar más agua desde la presa, por eso estamos haciendo el segundo acueducto con mayor capacidad», expuso.

Agregó que el mayor problema de falta de agua se presenta en el noreste de Tamaulipas, una región en donde la mayor parte del agua se utiliza para riego, porque es una zona que era muy productiva en términos agrícolas y que por la disminución de la lluvia en esa zona ha perdido la productividad.

«Estamos trabajando con el gobernador para cambios de cultivos y otros mecanismos y también hay un viejo proyecto que se tiene que trabajar con todos los estados, de que las aguas residuales de Nuevo León, que vienen de una planta de tratamiento, lleguen a Tamaulipas para usarlas para riego. Todo esto se está viendo a través de la CONAGUA», mencionó.