Con la mente en el triunfo, Correcaminos recibe a Gallos en la Liga TDP

El equipo juvenil universitario está ubicado en la sexta posición del actual torneo y buscará escalar posiciones.

Angel Alejandro Vázquez Terán

Cd. Victoria, Tamaulipas.–

Con la intención de regresar a la senda del triunfo y hacer valer su condición de local, el equipo de Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se reporta listo para recibir este viernes al conjunto de CF Gallos Nuevo León, en la cancha del Estadio Eugenio Alvizo Porras, ubicado en el Centro Universitario Victoria, en punto de las 10:00 de la mañana.

El encuentro corresponde a la Jornada 10 de la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP, Grupo 17.

Durante la presente semana, la escuadra juvenil trabajó intensamente en cada una de sus líneas, bajo las órdenes del entrenador victorense Edgar Barrón García, quien, junto a su cuerpo técnico, elaboró un plan de trabajo con el objetivo de conseguir la victoria y

continuar sumando unidades en el torneo, ahora ante su afición.

Para este compromiso, el equipo universitario llega después de caer por la mínima diferencia ante Real Apodaca. Se mantiene con 15 unidades y un 62 % de efectividad, lo que lo ubica en la sexta posición de la clasificación.

Por su parte, Gallos Nuevo León llega después de vencer en casa al CD Querétaro 3D por marcador de 3-0, resultado con el que suma cuatro puntos y se ubica en el lugar número 12 de la tabla general.