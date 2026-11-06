Lidera Búhos Tampico la Novatos de LUFAUAT

Ricardo Flamarique
Victoria, Tamaulipas.- Luego de 3 intensas semanas de actividad en la Temporada 2026 de la Liga Universitaria de Futbol Americano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, los Búhos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico, lideran la categoría Novatos, invictos con 3 triunfos en fila.
En la parte alta del Grupo Norte, figuran los Bravos de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe, con dos triunfos, 58 puntos favor y cero en contra, mientras que, con la misma cuenta, pero con menos average, aparecen los Cuernos Largos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en segundo lugar.
Por su parte, los actuales campeones de la categoría, Búhos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico, marca el paso con 3 victorias, 50 puntos favor y 6 en contra, seguido por Búhos Victoria con saldo de 1-1.
A continuación te presentamos las posiciones en ambos grupos, resultados de la Jornada 3 y los partidos de este fin de semana.
GRUPO NORTE
P. EQUIPO JJ JG JP PF PC Dif. Pts. Average
1. Bravos UAMRA 2 2 0 58 0 58 4 58
2. Cuernos Largos FMVZ 2 2 0 32 6 26 4 5.333
3. Vaqueros FIC 2 1 1 26 25 1 2 1.04
4. Zorros FCAV 3 1 2 6 43 -37 2 .139
5. Coyotes Tec Reynosa 3 0 3 0 64 -64 0 0
GRUPO SUR
P. EQUIPO JJ JG JP PF PC Dif. Pts. Average
1. Búhos Tampico FADYCS 3 3 0 50 6 44 6 8.333
2. Búhos Victoria FDCSV 2 1 1 6 6 0 2 1
3. Dragones UAMMante 2 1 1 14 16 -2 2 .875
4. Castores FIT 2 1 1 14 16 -2 2 .875
5. Mulos Salvajes Tec Madero 3 0 3 8 48 -40 .166
RESULTADOS SEMANA 3
Vaqueros 6-16 Cuernos Largos
Zorros 6-0 Coyotes
Castores 0-8 Dragones
Búhos Tampico 28-0 Mulos Salvajes
Descansaron: Bravos y Búhos Victoria.
PRÓXIMA JORNADA
Viernes 6 de noviembre
Búhos Victoria Vs. Dragones
11:00 horas, Campo Casas Blancas
Castores Vs. Búhos Tampico
13:00 horas, Campo Tec Madero
Cuernos Largos Vs. Zorros
15:00 horas, Campo FMVZ
Sábado 7 de noviembre
Bravos Vs. Vaqueros
Campo UAMRR
Descansan: Coyotes y Mulos Salvajes.