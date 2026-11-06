Lidera Búhos Tampico la Novatos de LUFAUAT

Ricardo Flamarique

Victoria, Tamaulipas.- Luego de 3 intensas semanas de actividad en la Temporada 2026 de la Liga Universitaria de Futbol Americano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, los Búhos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico, lideran la categoría Novatos, invictos con 3 triunfos en fila.

En la parte alta del Grupo Norte, figuran los Bravos de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe, con dos triunfos, 58 puntos favor y cero en contra, mientras que, con la misma cuenta, pero con menos average, aparecen los Cuernos Largos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en segundo lugar.

Por su parte, los actuales campeones de la categoría, Búhos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico, marca el paso con 3 victorias, 50 puntos favor y 6 en contra, seguido por Búhos Victoria con saldo de 1-1.

A continuación te presentamos las posiciones en ambos grupos, resultados de la Jornada 3 y los partidos de este fin de semana.

GRUPO NORTE

P. EQUIPO JJ JG JP PF PC Dif. Pts. Average

1. Bravos UAMRA 2 2 0 58 0 58 4 58

2. Cuernos Largos FMVZ 2 2 0 32 6 26 4 5.333

3. Vaqueros FIC 2 1 1 26 25 1 2 1.04

4. Zorros FCAV 3 1 2 6 43 -37 2 .139

5. Coyotes Tec Reynosa 3 0 3 0 64 -64 0 0

GRUPO SUR

P. EQUIPO JJ JG JP PF PC Dif. Pts. Average

1. Búhos Tampico FADYCS 3 3 0 50 6 44 6 8.333

2. Búhos Victoria FDCSV 2 1 1 6 6 0 2 1

3. Dragones UAMMante 2 1 1 14 16 -2 2 .875

4. Castores FIT 2 1 1 14 16 -2 2 .875

5. Mulos Salvajes Tec Madero 3 0 3 8 48 -40 .166

RESULTADOS SEMANA 3

Vaqueros 6-16 Cuernos Largos

Zorros 6-0 Coyotes

Castores 0-8 Dragones

Búhos Tampico 28-0 Mulos Salvajes

Descansaron: Bravos y Búhos Victoria.

PRÓXIMA JORNADA

Viernes 6 de noviembre

Búhos Victoria Vs. Dragones

11:00 horas, Campo Casas Blancas

Castores Vs. Búhos Tampico

13:00 horas, Campo Tec Madero

Cuernos Largos Vs. Zorros

15:00 horas, Campo FMVZ

Sábado 7 de noviembre

Bravos Vs. Vaqueros

Campo UAMRR

Descansan: Coyotes y Mulos Salvajes.