¿Cómo elimina el cerebro los malos recuerdos? Científicos lo descubren

Olvidar no es solo un alivio emocional; es un mecanismo cerebral de supervivencia. ¿Cómo el cerebro elimina los malos recuerdos?, estudio reciente sugiere que esta capacidad es tan biológica como recordar.

Según un estudio publicado por The Journal of Neuroscience, los investigadores identificaron cómo ciertas zonas del cerebro activan un proceso que ayuda a borrar recuerdos no deseados, especialmente aquellos vinculados con trauma emocional.

¿Por qué el cerebro guarda ciertos recuerdos y elimina otros?

La memoria no es un archivo pasivo: es una red dinámica y selectiva. El cerebro guarda recuerdos que considera relevantes para la supervivencia, la identidad o el aprendizaje. Pero ¿cómo funciona el cerebro para decidir qué mantener y qué dejar ir?

En este proceso participan estructuras como el hipocampo, encargado de consolidar memorias recientes, y la amígdala, que asigna una carga emocional a cada experiencia. Los recuerdos dolorosos suelen fijarse más intensamente cuando involucran emociones como el miedo, la culpa o la vergüenza.

Sin embargo, el cerebro también tiene la capacidad de eliminar recuerdos dolorosos o debilitarlos con el tiempo, mediante procesos de olvido activo o reconfiguración sináptica.

¿Qué mecanismos usa el cerebro para borrar recuerdos negativos?

Estudios recientes han identificado múltiples formas de cómo borrar recuerdos negativos del cerebro, agrupadas en tres mecanismos clave:

Extinción: ocurre cuando el recuerdo ya no se asocia con una emoción o estímulo negativo.

Represión: es inconsciente y automática; el cerebro “bloquea” experiencias traumáticas para proteger al individuo.

Reconsolidación: permite modificar un recuerdo cada vez que lo recordamos, abriendo la puerta a su edición o debilitamiento.

Un estudio publicado por Neuroscience News muestra que los procesos de neuroplasticidad permiten que el cerebro reemplace información emocional intensa con datos nuevos o neutros, en una especie de reprogramación natural.

El papel de las emociones en la permanencia o eliminación del recuerdo

Las emociones son el pegamento de la memoria. Cuanto más fuerte es la carga emocional, mayor es la probabilidad de que el recuerdo permanezca. Por eso, los recuerdos traumáticos son más resistentes al olvido.

Pero el cerebro no está condenado a revivirlos para siempre. Durante el sueño profundo y ciertos procesos terapéuticos, el cerebro revisita estos recuerdos con menos intensidad emocional, lo que facilita su disolución gradual.

El sistema límbico, especialmente la amígdala y el córtex prefrontal, trabaja para revaluar la relevancia emocional de lo vivido, permitiendo que algunos recuerdos se desvanezcan o se transformen en “experiencias sin carga”.

¿Es posible eliminar un recuerdo traumático de forma voluntaria?

Aunque borrar un recuerdo al estilo «Eterno resplandor de una mente sin recuerdos» aún es ciencia ficción, olvidar voluntariamente no lo es tanto.

Terapias como la Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares (EMDR) han demostrado eficacia clínica para modificar la intensidad emocional de un trauma sin eliminar el recuerdo literal. Otras estrategias incluyen:

Exposición gradual supervisada

Terapias de reconsolidación de memoria

Reprogramación mental con neurofeedback o hipnosis clínica

Investigadores británicos y canadienses trabajan en el desarrollo de medicamentos que podrían “bloquear” la reconsolidación de recuerdos no deseados.

Técnicas científicas y terapias que ayudan a superar recuerdos dolorosos

Más que eliminarlos, la ciencia propone superar recuerdos negativos mediante técnicas que permitan integrarlos sin sufrimiento. Algunas de las más reconocidas incluyen:

Psicoterapia cognitivo-conductual (TCC)

EMDR

Meditación basada en atención plena (mindfulness)

Neurofeedback para regular patrones cerebrales alterados

Sueño profundo de calidad como proceso de limpieza sináptica

Una investigación publicada en Nature Neuroscience encontró que el entrenamiento mental para cambiar el enfoque atencional puede reducir el impacto de recuerdos negativos, e incluso alterar la forma en que son codificados en el futuro.

Olvidar no siempre es un error de la mente: a veces es su manera de salvarnos. La ciencia del olvido nos muestra que el cerebro está equipado no solo para recordar, sino para protegernos de lo insoportable.

Y aunque borrar completamente un recuerdo traumático quizá no sea viable, hoy sabemos que podemos transformarlo, resignificarlo o disminuir su poder sobre nosotros. Con ayuda profesional, tiempo y neuroplasticidad, el olvido puede convertirse en una forma de libertad.