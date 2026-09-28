5 razones respaldadas por expertos para dejar de tomar refresco todos los días

El refresco, en sus versiones azucaradas y light, es una de las bebidas más populares en el mundo. Sin embargo, su consumo diario está asociado a diversos riesgos para la salud, según múltiples investigaciones y organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Si estás considerando mejorar tu alimentación y bienestar, aquí te explicamos cinco motivos respaldados por la evidencia para dejar de tomar refresco todos los días.

1. Aumenta el riesgo de enfermedades metabólicas

El consumo frecuente de refrescos azucarados se relaciona con un mayor riesgo de desarrollar obesidad, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. El alto contenido de azúcar provoca picos de glucosa en sangre y, a largo plazo, puede afectar la sensibilidad a la insulina. Estudios epidemiológicos han encontrado que quienes beben refresco a diario tienen una probabilidad significativamente mayor de padecer estas enfermedades en comparación con quienes lo consumen ocasionalmente o no lo hacen.

¿Y los refrescos light?

Aunque los refrescos sin azúcar no aportan calorías, algunas investigaciones sugieren que su consumo habitual podría alterar la microbiota intestinal y aumentar la preferencia por sabores dulces, lo que podría dificultar el control del peso y la regulación del apetito.

2. Daña la salud dental

El refresco es una de las principales causas de caries y erosión dental. Su alto contenido de azúcares y ácidos (como el ácido fosfórico y cítrico) favorece la desmineralización del esmalte dental, debilitando los dientes y facilitando la aparición de caries. Incluso las versiones sin azúcar pueden ser ácidas y contribuir al desgaste dental si se consumen con frecuencia.

3. Contribuye a la deshidratación

Aunque el refresco es una bebida líquida, no hidrata igual que el agua. Muchas variedades contienen cafeína, que tiene un leve efecto diurético, y el alto contenido de azúcar puede aumentar la sensación de sed. Además, al sustituir el agua por refresco, se reduce la ingesta de líquidos realmente hidratantes, lo que puede afectar el funcionamiento óptimo del organismo.

4. Puede afectar la salud ósea

Algunos estudios han vinculado el consumo excesivo de refrescos, especialmente los de cola, con una menor densidad ósea y mayor riesgo de fracturas. Esto se debe en parte al ácido fosfórico presente en estas bebidas, que puede interferir con la absorción de calcio. Además, quienes consumen mucho refresco suelen desplazar alimentos y bebidas ricos en calcio, como la leche o el yogur, lo que agrava el problema.

5. Favorece el desarrollo de enfermedades cardiovasculares

El consumo habitual de refrescos azucarados se asocia con un mayor riesgo de hipertensión, dislipidemias (alteraciones en los niveles de colesterol y triglicéridos) y enfermedades cardiovasculares. El exceso de azúcar y calorías contribuye al aumento de peso y a la acumulación de grasa abdominal, factores de riesgo clave para el corazón.

Consejos para dejar el refresco y alternativas saludables

Sustituye el refresco por agua natural, agua mineral o infusiones sin azúcar.

Agrega rodajas de frutas frescas, hierbas como menta o pepino al agua para darle sabor.

Si extrañas las burbujas, prueba agua mineral con un toque de jugo natural.

Lleva siempre contigo una botella reutilizable para facilitar el consumo de agua.

¿Es necesario eliminarlo por completo?

No es indispensable prohibirse el refresco de manera absoluta, pero sí es recomendable reservarlo para ocasiones especiales y evitar el consumo diario. La clave está en la moderación y en priorizar bebidas que realmente aporten beneficios a tu salud.

Dejar de tomar refresco todos los días puede ser un paso sencillo pero poderoso para mejorar tu salud a corto y largo plazo. Los beneficios van desde proteger tus dientes y huesos hasta reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Si buscas una vida más saludable, reducir el consumo de refrescos es una decisión respaldada por la ciencia y recomendada por especialistas en nutrición.