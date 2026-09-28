IETAM se prepara con plantas de luz ante contingencias climatológicas

Por José Gregorio Aguilar

Domingo 27 de septiembre de 2026

El secretario general del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Juan de Dios Álvarez, informó que el organismo ya trabaja en la planeación del proceso electoral 2027, que incluye no solo el arrendamiento de inmuebles para consejos municipales y distritales, así como medidas preventivas ante contingencias climatológicas.

Álvarez explicó que, además de garantizar espacios adecuados para las bodegas electorales y sesiones de los consejos, se contempla el arrendamiento de plantas de energía eléctrica para asegurar la operación en momentos críticos, especialmente durante los simulacros del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y los cómputos oficiales.

“Dentro de los protocolos está que las plantas se habiliten desde los simulacros, para probar que la operación no se suspende en caso de fallas de energía. En el último simulacro, previo a la jornada, también se contará con planta para garantizar que la operación continúe sin contratiempos”, señaló.

El funcionario recordó que en procesos recientes se han enfrentado temperaturas extremas en junio, lo que obliga a prever medidas de contingencia. “Las condiciones climatológicas imperantes en el estado hacen indispensable asegurar que la energía eléctrica no sea un factor de riesgo para la operación de los órganos electorales”, puntualizó.

Respecto a los arrendamientos, Álvarez aclaró que no existe un tope específico en los costos de inmuebles o plantas de luz. “El estudio de mercado nos da la pauta para determinar si se procede por concurso o licitación, y en función de ello se define quién proveerá el servicio”, explicó.

El secretario general subrayó que estas previsiones forman parte del anteproyecto de presupuesto del proceso electoral 2026-2027, con el objetivo de garantizar certeza y confianza ciudadana en cada etapa.

En resumen, el IETAM prepara elecciones blindadas: inmuebles arrendados, plantas de luz previstas y simulacros que aseguren continuidad operativa aun en condiciones extremas.