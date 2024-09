Peso Pluma reflexiona sobre su éxito

Peso Pluma habló como muy pocas veces sobre su vida personal y profesional tras haber alcanzado la fama internacional y haber derrocado al reguetonero Bad Bunny como el rey de la música latina.

Durante le podcast Agushto Papa, el intérprete de “Tulum” y “PRC” confesó que a pesar del gran éxito que posee, extraña parte de su vida antes de convertirse en el mexicano más escuchado en el mundo con sus corridos tumbados.

“Extraño salir a la calle sin que nadie me conozca, extraño ir a los tacos, ¿me entiendo? (sic) Muchas cosas, güey, pero son pros y cons (sic).

Uno sabe que eligió esta vida y ya estamos adentro, güey, hay que echarle… ¿Me entiendes? Todos ya estamos humeando, dicen por ahí”, dijo La Doble P.

Sobre el motivo por el que considera que sus canciones tuvieron gran éxito no solo en

México, sino a nivel mundial, a diferencia de otros de sus compañeros del género, el oriundo de Zapopan, Jalisco, comentó:

“Pues porque hicimos la diferencia, creo que somos únicos.

A la gente del mundo le gustó el proyecto, le gustó la onda, güey, y eso es lo más bonito, güey, que si tú vas en cualquier parte del mundo, va a haber un mexicano que te diga que escucha a Peso Pluma”.

No obstante, el joven de 25 años reveló que, con la fama, llegó una de las más grandes lecciones de su vida.

“El identificar quién sí está contigo por quién eres y no por lo que te has convertido. ¿Me entiendes? Eso es algo muy importante”, expresó.

Por último, Hassan Emilio Kabande Laija, nombre de pila del artista, contó que tras fracturarse el tobillo durante un concierto en Nueva York, enfrentó una gran preocupación porque prácticamente se encontraba al inicio de su gira por Estados Unidos.

“Pues a mí lo que me encanta hacer en el estadio, ustedes saben que yo voy a andar de arriba para abajo, a andar brincando, meterme con la gente, conectar.

Y pues esta vez quería ver ¿cómo lo íbamos a hacer? Entonces tenía ese nerviosismo, esa intriga”, declaró.

“Me di cuenta en estos shows que más allá de tener el pie lesionado, más allá de que sea lo que sea, güey, la gente va para ahí, ¿me entiendes?.

La gente lo que quiere es escuchar la música.