Le disgusta la gente grosera y mal educada

Selena Gomez, de 32 años, -que sale con el productor discográfico Benny Blanco- ha revelado que las groserías y el comportamiento irrespetuoso son dos de sus mayores aversiones.

Cuando se le pidió que nombrara a algunas de las personas que más le disgustan, Selena dijo a LADbible: “La gente maleducada. Eso es lo que más me disgusta. Ya sea en línea o en persona, la gente falta al respeto y cosas por el estilo”.

Selena también indicó que le encanta tener “tiempo a solas” con su novio.

La empresaria -que salió anteriormente con Justin Bieber y The Weeknd -compartió: “Me encanta estar a solas. Creo que es lo mejor. Incluso en una fiesta siempre hay una persona que se sienta a hablar conmigo y se queda allí toda la noche. Así que me gusta la idea. Pero sí, a veces estar en grupo también ayuda. Pero tuve una primera cita con mi novio y me encantó. Fue muy dulce, cenamos muy bien”.

Selena y Benny comenzaron a salir en 2023, y una fuente explicó anteriormente que “son felices el uno con el otro”.

ESTÁ ENAMORADA

El informante dijo a Entertainment Tonight: “Han hablado sobre su futuro y, aunque no tienen planes establecidos, están entusiasmados con la idea de seguir creciendo juntos y acercándose. Se hacen felices el uno al otro y sus amigos y familiares están encantados por ellos”.

Las estrellas, que hicieron público su romance el año pasado, también “se desafían mutuamente de forma sana y se animan a ser mejores personas”.