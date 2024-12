Diseña Kate Moss vestuario para Zara

Kate Moss quería diseñar “básicos” de vestuario para Zara.

La supermodelo se ha asociado con el gigante de la moda para producir una nueva colección a tiempo para la temporada de fiestas de Navidad, pero Kate, de 50 años, está convencida de que quería que sus piezas fueran lo suficientemente versátiles como para ser usadas en un montón de eventos diferentes y lo suficientemente clásicas como para durar años.

Así lo dijo a la revista Grazia: “La colección es sexy, divertida y rock’n’roll. Es una colección para el día y para la noche, queríamos algo que se pudiera llevar tanto de día como de noche. Las prendas son perfectas para una fiesta, pero también tenían que ser versátiles. Si te quitas la chaqueta, te pones un jersey de cuello alto, ese tipo de ideas”.

Kate añadió: “En última instancia, la colección tenía que ser sobre las cosas que queríamos. Hay prendas que he tenido en mi armario y que me he puesto una y otra vez. Sé que son las prendas que meteré en la maleta cuando me vaya. Ciertos vestidos de aquí son exactamente así, como si se fueran a convertir en nuevos básicos, como el vestido largo color crema. Es tan fácil y tan glamuroso que podrías llevarlo en la playa o en un club no