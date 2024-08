Trump y la IA a su favor con swift

El expresidente Donald Trump ha estado activo en sus redes sociales mientras los demócratas están reunidos en su convención en Chicago, pero algunas de sus publicaciones no tienen mucho que ver con la realidad.

Previo a la Convención Nacional Demócrata, publicó una imagen falsa de alguien que se parece a la vicepresidenta Kamala Harris dirigiéndose a lo que parece ser un mitin comunista en Chicago con una representación de una pancarta roja y un símbolo comunista. Eso siguió a su republicación de un video falso de sí mismo bailando junto al multimillonario Elon Musk, uno de sus partidarios más vocales.

Justo antes de que comenzara la convención, volvió a publicar una imagen de Taylor Swift con un atuendo del Tío Sam que decía que respaldaba su campaña, algo que ella nunca ha hecho.

Son los más recientes ejemplos de cómo Trump promueve imágenes producidas por herramientas de inteligencia artificial para atacar a sus oponentes o crear ilusiones de apoyo en torno a su propia campaña.

Esto va en consonancia con una estrategia de larga data en la que Trump amplifica ciertos mensajes, desde los partidarios de QAnon hasta los que niegan los resultados de elecciones justas, para ganar puntos políticos y satisfacer a su base promoviendo realidades alternativas.

Algunas de las imágenes y videos que Trump ha compartido son caricaturescas u obviamente falsas. Sin embargo, el aumento del contenido generado por IA en las redes sociales políticas preocupa a los expertos, que dicen que puede usarse para impulsar desinformación más insidiosa y creíble.

A medida que las imágenes, videos y audios falsos creados por modelos de IA generativa comienzan a saturar las redes sociales, también corren el riesgo de erosionar la confianza de las personas en lo que ven y escuchan.

Una imagen generada por IA en la publicación de Truth Social de Trump, compartida el domingo, mostraba a mujeres con camisetas de “Swifties for Trump”, una referencia a los fanáticos devotos de la artista. La imagen falsa que mostraba a Swift vestida como el Tío Sam incluía un texto que decía: “Taylor quiere que votes por Donald Trump”. En su republicación de la imagen, Trump agregó: ”¡Acepto!”.

Una de las imágenes que compartió Trump incluía una pequeña etiqueta de sátira, aunque no aclaró si se refería a que su publicación era en broma.

Para los republicanos fuera de la órbita de Trump, la atención a alguien como Swift, una de las artistas más populares del mundo, se trata generar ruido para Trump en un momento en que gran parte de la atención está en Harris y los demócratas.

“Así es como él y la campaña pueden recuperar los ciclos de noticias”, dijo Doug Heye, portavoz y operador republicano desde hace mucho tiempo. “No creo que se pueda decir que es a su favor, pero creo que todos sabemos, si quieres que hablen de ti, Taylor Swift es una gran manera de hacerlo”.