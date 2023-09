Retrasa Drew Barrymore regreso de su programa

Drew Barrymore retrasa el regreso de The Drew Barrymore Show en medio de la huelga de escritores en curso.

La actriz, de 48 años, recurrió a las redes sociales para anunciar la decisión, luego de que previamente se revelara que se estaba preparando para regresar al estudio para comenzar a filmar la cuarta temporada del programa de entrevistas.

La estrella de Hollywood, que presenta el programa desde 2020, escribió en Instagram: “He escuchado a todos y estoy tomando la decisión de pausar el estreno del programa hasta que termine la huelga. No tengo palabras para expresar mis más profundas disculpas. A cualquiera a quien he lastimado y, por supuesto, a nuestro increíble equipo que trabaja en el programa y lo ha convertido en lo que es hoy. Realmente intentamos encontrar el camino a seguir. Y realmente espero una resolución para toda la industria muy pronto”.

La decisión también contó con el apoyo de CBS Media Ventures, que produce The Drew Barrymore Show.

La compañía reveló a Entertainment Tonight: “Apoyamos la decisión de Drew de pausar el regreso del programa y entendemos lo complejo y difícil que ha sido este proceso para ella”.