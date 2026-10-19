Juan Reyna el Novato del año

Por: Ángel Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El jugador Juan Reyna de CorreBasket, fue nombrado Novato del Año de la Liga Caliente.mx de la LNBP Varonil de la Temporada 2026.

Reyna debutó a los 24 años, debutó el 23 de julio del 2026 ante Abejas de León, ganándose rápidamente la confianza Coach Lewis Laselle y así la titularidad en la duela.

El jugador de la UAT disputó 27 juegos de la temporada 2026, vistiendo el jersey de CorreBasket sumando 762:55 minutos por dentro de la temporada, logrando 391 puntos en la Temporada, logrando ganar 98 rebotes y confirmando 56 asistencias.

Reyna promedió 14 puntos por juego, además de tener 3.6 rebotes por juego y dos asistencias en la duela.

Estos números hicieron que se convirtiera en el Novato del año de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional 2026.