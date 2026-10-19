La Liguilla se aleja para Correcaminos

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– La derrota de 2-1 ante Dorados de Sinaloa, sumada a la combinación de resultados de la Jornada 13, complicó las aspiraciones de Correcaminos de avanzar a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, luego de caer hasta el undécimo puesto de la clasificación general.

Con apenas 16 puntos de 39 posibles, el conjunto dirigido por Gabriel ‘Místico’ Pereyra registra una efectividad del 41 por ciento, producto de cuatro victorias, cuatro empates y cinco derrotas, números que lo mantienen fuera de los puestos de clasificación cuando solamente restan dos jornadas para concluir la fase regular.

Aunque matemáticamente Correcaminos continúa con posibilidades de avanzar a la fiesta grande, el panorama luce complicado, ya que su destino no depende únicamente de sus propios resultados, sino también de una combinación favorable de marcadores.

Actualmente, la UAT se encuentra a dos puntos de Mineros de Zacatecas, equipo que ocupa la octava posición con 18 unidades. Sin embargo, Tapatío, con 17 puntos, y Dorados de Sinaloa, con 16, también están involucrados en la disputa por ese último boleto.

En sus dos compromisos restantes, Correcaminos tendrá que visitar a Coyotes de Tlaxcala y posteriormente recibir a Venados de Mérida, dos rivales que también se encuentran en la pelea por la clasificación.

La obligación para el conjunto naranja será sumar los seis puntos disponibles y alcanzar las 22 unidades, cifra que le permitiría mantener vivas sus aspiraciones, aunque necesitaría esperar los resultados de sus rivales directos.

Se aprieta la pelea por la Liguilla

A dos jornadas de concluir el campeonato, Atlético La Paz y Leones Negros de la Universidad de Guadalajara comparten el liderato general con 24 unidades, mientras que Atlético Morelia se ubica en la tercera posición con 23 puntos.

En el cuarto puesto aparece Piratas FC con 21 unidades, seguido de Venados de Mérida y Durango, que también registran 21 puntos, aunque separados por los criterios de desempate.

Cancún FC ocupa el séptimo escalón con 19 unidades, mientras que Mineros de Zacatecas cierra la zona de clasificación con 18 puntos.

Fuera de los ocho primeros se encuentra Tapatío con 17 unidades, seguido de Dorados de Sinaloa, Correcaminos, Coyotes de Tlaxcala y Alebrijes de Oaxaca, todos con 16 puntos, pero separados por su diferencia de goles.

La Jaiba Brava del Tampico-Madero, con 15 unidades, y Cruz Azul Hidalgo, con 14, también conservan posibilidades matemáticas de alcanzar los puestos de clasificación.

Sin margen de error

La situación de Correcaminos se complica aún más al considerar su diferencia de goles de -1, producto de 21 anotaciones a favor y 22 en contra, factor que podría resultar determinante en caso de terminar empatado en puntos con alguno de sus rivales directos.

Con seis unidades todavía en disputa, el conjunto universitario enfrenta dos auténticas finales, donde cualquier tropiezo podría acabar con sus aspiraciones de avanzar a la Liguilla.

Después de mantenerse durante varias jornadas entre los protagonistas del campeonato, Correcaminos llega a la recta final con la obligación de ganar y esperar resultados, en busca de evitar una nueva eliminación en la fase regular de la Liga de Expansión MX.