¡Las Marías, el nuevo rey de la Santander Premier!

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Con un gol de Sebastián ‘Cone’ Castro al minuto 6 del primer tiempo extra, Las Marías se proclamó campeón de Liga de la Primera División de la Santander Premier, tras imponerse 3-2 al Deportivo Cantú (4-3 en el marcador global), en una final llena de emociones y dramatismo.

La cancha de La Cima fue escenario de una auténtica batalla futbolística, donde ambos conjuntos dejaron todo sobre el terreno de juego y el título tuvo que definirse en tiempos extra.

Desde el silbatazo inicial, Las Marías, dirigido por Jaime Humberto Martínez, mostró mayor determinación al ataque, logrando abrir el marcador al minuto 22 por conducto de Alex ‘Archi’ Carrizalez, quien puso en ventaja a su equipo.

Tras la anotación, Las Marías mantuvo la presión sobre la portería defendida por Jair Ugarte, mientras que Deportivo Cantú encontró pocas opciones ofensivas. Aislado en el eje del ataque, ‘Niño’ Castillo poco pudo hacer para inquietar la cabaña de Michel Lumbreras, por lo que el encuentro se fue al descanso con la mínima diferencia.

Para la parte complementaria, Deportivo Cantú salió con mayor intensidad y encontró la recompensa al minuto 50, cuando ‘Roly’ Sena apareció dentro del área para conectar un certero remate de cabeza, tras un servicio de ‘Guiyo’ Rivera, decretando el 1-1.

El encuentro ganó intensidad y, al minuto 78, Las Marías recuperó la ventaja gracias a Julio Flores, quien convirtió desde los once pasos para colocar el 2-1.

Sin embargo, la respuesta del Cantú fue inmediata. Apenas dos minutos después, nuevamente ‘Roly’ Sena se hizo presente en el marcador, aprovechando una desatención defensiva para rematar dentro del área y establecer el 2-2, resultado que obligó a disputar los tiempos extra.

El ‘Cone’ apareció para coronar a Las Marías

Cuando la tensión se apoderaba del encuentro, apareció la figura de Sebastián ‘Cone’ Castro para convertirse en el héroe de la final.

Apenas transcurría el minuto 6 del primer tiempo extra cuando Castro tomó el esférico prácticamente desde la media cancha y emprendió una espectacular escapada rumbo a la portería rival.

El atacante dejó atrás a los defensores del Deportivo Cantú y, ante la salida del guardameta Jair Ugarte, sacó un disparo colocado que terminó en el fondo de las redes, desatando la euforia de sus compañeros y seguidores con el 3-2.

En el segundo tiempo extra, Deportivo Cantú se lanzó con todo en busca del empate. Las oportunidades más claras estuvieron en los botines de ‘Guto’ Alfaro, quien tuvo hasta tres ocasiones manifiestas de gol, pero no logró concretarlas.

El tiempo se agotó y el silbatazo final del árbitro Eloy Alfaro Jr. decretó la coronación de Las Marías, que supo resistir los últimos embates de su rival para quedarse con el campeonato de Liga de la Santander Premier.

Reconocen a los mejores del torneo

Al término del encuentro, Benito Valdez encabezó la ceremonia de premiación, en la que se reconoció a los jugadores más destacados de la temporada.

Aarón Ríos, del Deportivo Mante, recibió el trofeo como campeón de goleo, mientras que Michel Lumbreras, guardameta de Las Marías, fue distinguido como el portero menos goleado del certamen.

Asimismo, se entregó un reconocimiento especial a Alfredo Cardona por sus 15 años al frente de la administración de la Unidad Deportiva del IPSSET, destacando su trayectoria y labor en favor del deporte.

Finalmente, Deportivo Cantú recibió el trofeo de subcampeón, mientras que los jugadores de Las Marías levantaron el título de Liga, poniendo el broche de oro a una final que se definió con entrega, emociones y un gol digno de campeonato.