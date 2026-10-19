El exfutbolista del Club León, Carlos “Gullit” Peña, busca candidatura de Morena a la alcaldía de León, Guanajuato

El deportista envió una carta al presidente del Consejo Estatal de Morena, Rudel Oliva Hernández, donde expuso su interés de participar en el proceso interno en busca de la coordinación municipal. “León es la ciudad que me abrió las puertas, soy consciente de los grandes desafíos que enfrenta nuestro municipio, particularmente en materia de agua, transporte, seguridad, pobreza, desigualdad y acceso a oportunidades”, expuso. Agregó que su vida deportista y personal está ligada a León, ciudad que contribuyó a su desarrollo profesional.

El jugador afirmó que se identifica con los principios de la Cuarta Transformación. “Respetamos el derecho de todas y todos a participar en la vida política. Nuestro movimiento es de puertas abiertas para quienes compartan nuestros principios y valores”, difundió el Comité Estatal de Morena sobre el registro del futbolista.

Reiteró que son un partido de puertas abiertas y respetan el interés de Carlos Peña. “Es necesario esperar los tiempos, así como los resultados, y serán los órganos competentes quienes determinen lo conducente, conforme a nuestras reglas internas”, expuso.

En Morena buscan la alcaldía de León la diputada federal, Antares Vázquez Alatorre; el legislador local, David Martínez Mendizabal; los regidores Vanessa Montes de Oca y Guillermo Medina Plascencia.

También el senador Emmanuel Reyes Carmona; y la funcionaria de la Secretaría de Economía, Bárbara Botello Santibáñez, quien tiene experiencia en la administración municipal porque fue alcaldesa por el PRI en el periodo 2012-2015.