Pepe Aguilar presume a su yerno

Pepe Aguilar comenzó su cumpleaños 56 con un abrazo muy especial, el de su ahora yerno Christian Nodal, esposo de su hija menor Ángela, quien se casó con el cantante de regional mexicano hace dos semanas en una hacienda ubicada en el estado de Morelos.

Se trata del primer video público en el que aparecen juntos Pepe Aguilar y Christian Nodal desde la comentada boda, evento en el que asistieron los padres de la pareja que sorprendió con la confirmación de su relación el pasado 10 de junio, cuando la cantante, le menor de la dinastía Aguilar, dijo a la revista “¡Hola!” que no se trataba de un nuevo amor,

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar.

Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, expresó.

Aunque previo a la boda se especuló que Pepe Aguilar no estaría muy contento con la decisión de su hija, y que hasta enojado estaba con ella, la aparición de Pepe en la boda y su mensaje para los recién casados esfumaron esa versión.

El abrazo entre Pepe Aguilar y Christian Nodal

Pepe Aguilar admira mucho a Christian Nodal, desde que lanzó en 2020 su concepto de Jaripe sin Fronteras, pensó en Nodal para que formara parte de los shows, luego, en cada oportunidad elogiaba su trabajo como intérprete del regional mexicano, y ahora, no sólo lo tendrá cerca como colega artista, sino como parte de su familia.

En un día tan especial como su cumpleaños, Nodal estuvo presente, ambos se dieron un abrazo y en el video que el cantante compartió en sus redes se observa a ambos platicando cordialmente.

“Iniciando los festejos cumpleañeros”, escribió Aguilar para acompañar el video que está siendo muy comentado por los cibernautas. “Pepe, una vez más demostrando que la familia es lo más importante. Un abrazo fuerte”. “Se ve que el sentimiento es mutuo ese abrazo, nada más satisfactorio que llevarse bien con la familia de tu pareja. Don Pepe gano otro hijo”. “Y mientras toda la gente mal vibrosa habla detrás suyo, la familia se agranda y se fortalece”, se lee entre los comentarios.

Pepe Aguilar también compartió un video con su esposa Aneliz y sus dos hijas, Aneliz Aguilar y Ángela Aguilar; Leonardo no estuvo presente en la celebración que incluyó la entonación de “Las mañanitas”.

Ángela Aguilar compartió una foto de cuando era una bebé y su padre la está abrazando, la imagen la acompañó con un emotivo mensaje en el que expresa la admiración que siente por su papá.