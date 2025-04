Si bien Madrid habría sido la víctima en esta situación, Omar Suárez, productor de la obra, decidió despedirlo, sin motivo aparente, así lo informó la periodista Inés Moreno en su canal de YouTube.

“Pablo Montero agredió a un trabajador en el teatro, lo golpeó brutalmente y encima de todo, al parecer, el trabajador, este chico que es asistente, les lee los libretos, les pasa cosas, repasa con ellos, al parecer fue despedido de ‘Perfume de Gardenia’”, reportó.

Por su parte, Enrique Madrid concedió una entrevista para el programa y explicó cómo se habría suscitado la agresión. Según su testimonio, todo se suscitó después de avisarle a Pablo Montero, quien estaba en el teléfono, que ya debía salir a escena. Este último se molestó por la interrupción y lo golpeó.

“Fui agredido con un puñetazo, después un empujón y amenazas por el actor Pablo Montero. Se volteó y me dijo que no lo volviera a hacer”, expresó.

Enrique también declaró que el exparticipante de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’ se comportaba muy extraño, por lo que no descarta la posibilidad de que se haya presentado a trabajar en estado inconveniente.

“Se le cambió totalmente la cara, los ojos, la mandíbula. Fue cuando me dio el puñetazo. (Le dije) ‘Soy Quique. Tienes que salir’. Estaba raro. Es lo único que puedo decir. Tambaleándose, con su pelo, con su actitud. Los actores se quedaron como de: ‘¿Qué onda?’”

Pablo Montero habría amenazado a Enrique Madrid

Si bien Pablo Montero fue “obligado” a ofrecerle una disculpa pública en el escenario, Enrique Madrid detalló que, tras eso, el cantante, presuntamente, lo llamó a su camerino y lo amenazó con golpearlo nuevamente.

“Me mandó a llamar. Yo accedí a ir con el contador y con otro actor. Hay testigos de que no recibí una disculpa en su camerino, sino que recibí otra amenaza, de que, si no volvía a tocar, no la iba a volver a contar”, expresó.

Para finalizar, Enrique dejó ver que sí había sido despedido de ‘Perfume de Gardenia’ tras el suceso con el cantante: “No voy a permitir que me difame con el director y menos que haga que me quieran descansar. No sé si voy a dar las siguientes funciones”, concluyó.