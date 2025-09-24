Pablo Montero vende un solo boleto para un show; los empresarios quieren recuperar su dinero

La carrera de Pablo Montero parece estar en crisis: Sin telenovelas, con muy poco teatro y apenas 6 presentaciones en lo que va del año. Por si no fuera suficiente, una fuente aseguró a TVNotas que el intérprete de “Piquito de oro” solo vendió 1 boleto para una cena show en la que cantaría el pasado 27 de junio, en una famosa cantina en Chihuahua. Aunque los empresarios decidieron posponer el evento para ver si lograban más ventas para las fiestas patrias, esto no sucedió.

¿Qué pasa con los shows de Pablo Montero?

De acuerdo con nuestra fuente, los empresarios le dieron al cantante Pablo Montero un adelanto de 150 mil pesos, además de los gastos para llevarlo a promocionar el show, y ahora tratan de recuperar la inversión, por lo que quieren que se presente en una feria del pueblo u otro evento para reponer el dinero.

Medios locales reseñaron que el representante de Pablo anunció que ese show se había cancelado por nuevos proyectos que le salieron al cantante, imposibles de rechazar, mas nunca se reveló que la verdadera razón fue que no había vendido nada.

Recordemos que en junio pasado mostramos la deplorable imagen del cantante al entrar en un hotel de Chihuahua, después de haber ofrecido una conferencia para anunciar dicha presentación. Se le vio desaliñado, hinchado, enfermo y triste.

En la conferencia que ofreció en Chihuahua, una reportera le preguntó qué le hacía falta y él contestó: “Ser feliz”. ¿La depresión aún lo hunde en el alcoholismo y otros vicios? ¿Qué pasa con su carrera? ¿Por qué son constantes los escándalos?

¿Por qué Pablo Montero no está vendiendo boletos para su show?

Nuestra fuente señala que, al menos en Chihuahua, lo que a la gente le interesa son los nuevos talentos y no cantantes en franco deterioro, como es el caso de Montero. Ahí se ha presentado solo en 3 ocasiones: En 2015 en el IF hecho realidad tour, en una celebración privada en 2012, y en septiembre de 2023, en el Festival Juárez Juangabrielísimo.

En los últimos años, Montero ha sido señalado de mujeriego, infiel, alcohólico y violento. Dicen que esto ha repercutido en su carrera. Incluso ahora ya empieza a tener fama de deberle dinero a varias personas. De ser estos escándalos una constante, su futuro no pinta nada bien.

El último rey: El hijo del pueblo, donde hizo el papel de “Chente” (Vicente Fernández, †), fue uno de los trabajos más importantes de su carrera; no obstante, acabó muy mal con el productor Juan Osorio por su alcoholismo, los constantes retrasos en los llamados y su comportamiento errático en el set. La gota que derramó el vaso fue su ausencia en el último día de grabación, por lo que recurrieron a un doble. Por ello, el productor no quiere saber más de él.

La pregunta es si con su actitud, con más edad, menos galanura y sus descuidos, podrá continuar viviendo de su carrera o tendrá que buscar otras alternativas.

¿Cuáles han sido los escándalos de Pablo Montero?

En 2017, Rubí Mendívil, concursante de La academia , lo señaló por supuesto acoso sexual.

, lo señaló por supuesto acoso sexual. Gaby Spanic lo acusó de supuestamente haber abusado de ella en La casa de los famosos de Telemundo , en 2021.

, en 2021. En Chiapas, en 2023, l a Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación en contra de Montero por un presunto delito de violación . Sin embargo, trascendió que Pablo llegó a un acuerdo económico con la denunciante.

. Sin embargo, trascendió que Pablo llegó a un acuerdo económico con la denunciante. En marzo pasado, Pablo Montero estuvo en el ojo del huracán por supuestamente haber golpeado en el rostro y empujado al asistente de producción, Enrique Madrid, durante la presentación de la obra de teatro Perfume de Gardenia , en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, solo porque le pidió que ya saliera a escena. Posteriormente, Madrid fue despedido por el productor. Enrique contó en un programa de Imagen TV que Montero se había tropezado por ir hablando por celular, y lo acusó de haberlo empujado, por lo que lo amenazó y lo golpeó en la mandíbula. Aunque, supuestamente, Pablo se había disculpado, presuntamente lo volvió a amenazar y le dijo que si lo volvía a tocar, no la contaría.

durante la presentación de la obra de teatro , en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, solo porque le pidió que ya saliera a escena. Posteriormente, Madrid fue despedido por el productor. Enrique contó en un programa de Imagen TV que Montero se había tropezado por ir hablando por celular, y lo acusó de haberlo empujado, por lo que lo amenazó y lo golpeó en la mandíbula. Aunque, supuestamente, Pablo se había disculpado, presuntamente lo volvió a amenazar y le dijo que si lo volvía a tocar, no la contaría. También fue señalado de haber violentado a Elda María, exmujer de Rafa Mercadante. Ella declaró que coqueteó con Pablo en redes sociales, la invitó a su casa en Quintana Roo y la recibió junto con otra mujer para tener un trío. Ella se negó, él la jaloneó y después Elda se disculpó y dijo había declarado eso por un ataque de celos.

Ella declaró que coqueteó con Pablo en redes sociales, la invitó a su casa en Quintana Roo y la recibió junto con otra mujer para tener un trío. También se ha visto envuelto en varios comportamientos impropios debido a su aparente alcoholismo.

¿Qué shows ha hecho Pablo Montero en este 2025?