Gaby Spanic se pronunció al respecto de las recientes declaraciones de la ex de Rafa Mercante, Elda María, quien acusó a Pablo Montero de golpearla tras negarse a una propuesta indecorosa. Gaby también recordó su experiencia con Pablo Montero y le envió contundente mensaje. ¿Qué dijo? Te contamos.

¿Pablo Montero golpeó a ex de Rafa Escalante por negarse a propuesta indecorosa?

Según el testimonio de la influencer y expareja de Rafa Mercante, Elda María, compartió en entrevista para ‘Venga la alegría’ que ella había mantenido una relación de coqueteo con Pablo Montero desde meses atrás a través de Instagram, y cuando finalmente acordaron un encuentro en la casa del actor en Quintana Roo, las cosas salieron muy diferentes a como ella lo esperaba.

Al llegar, Pablo la recibió junto a otra mujer, pues su intención era estar con ambas, pero la ex de Rafa Mercante se negó: “Pablo me dijo que quería hacer un trí0. Le dije ‘yo no estoy acostumbrada a eso. Yo no soy así, yo quería estar contigo. No quiero hacer un trí0’, aseguró la influencer.

Cuando Elda se negó, el cantante de ‘Mi piquito de oro’ insistió, pero pronto se tornó violento, pues la joven le advirtió que lo grabaría, a lo que él reaccionó jalándola de la muñeca y sacándole sangre. La ex de Rafa confesó temer por su vida, pues Montero la agredió en estado de ebriedad y se puso muy agresivo.

Además, la influencer aseguró que el actor de ‘Perfume de Gardenia’ la amenazó: “(Me dijo) que le iba a marcar a la policía, que estaba invadiendo su propiedad privada. Para mí, esto fue muy impactante porque dije ‘oye, te vine a ver, te pago todo, o sea, por qué me haces esto a mí’”.

Elda María expresó que alzaba la voz para alertar a otras mujeres sobre el verdadero comportamiento del artista y que no peligraran al caer en su juego como ella lo hizo.

Gaby Spanic recuerda abuso de Pablo Montero

Tras las acusaciones de la ex de Rafa Mercante, en entrevista para ‘Sale el sol’ y otros medios, Gaby Spanic recordó su propia experiencia de abuso por parte de Pablo Montero en ‘La casa de los famosos’ durante 2023: »Como ustedes saben yo sufrí acoso, acoso o abuso, porque ya me tocó los sen0s, o sea, no me tocó aquello pero sí me tocó los sen0s y quería besarme a la fueza’’. También, reveló que el cantante le daba bebidas alcohólicas para calmarla.

En un principio la protagonista de ‘La usurpadora’ no pudo hablar mucho al respecto en aquél entonces por un contrato de confidencialidad, y durante este encuentro aseguró que Pablo Montero está muy protegido por diferentes ‘padrinitos’: »Tiene muchos padrinitos, muchos padrinitos, poderosos, o no sé, pero tiene muchos padrinitos. Yo quiero seguir libre y trabajando, porque tengo un hijo, entonces no me hagan hablar más de la cuenta’’.

Gaby Spanic respalda a ex de Rafa Mercante y manda mensaje a Pablo Montero

Al respecto de lo sucedido a Elda María, la villana de ‘Soy tu dueña’ no reaccionó sorprendida y de hecho lamentó que siguieran sumándose más victimas: »¿Nueva?¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¡Averigüen! Tengo hasta un grupo de WhatsApp que muchas me escribieron, hasta una venezolana cuando estuvo alla. O sea, deberían avergiguar’’.

También mandó un mensaje contundente y aseguró que tarde o temprano habrá justicia: »Todo cae por su propio peso, este cuate tiene un montón de denuncias encima y entonces es cuando yo les digo a ustedes que existe el karma. Tantas piedras en el río sonando, es que algo hay, que no les vean la cara’’.

Gaby Spanic concluyó en que Pablo Montero tiene muchas máscaras, pero ‘Dios se encarga de que caigan’. Mientras tanto, Elda María, la ex de Rafa Mercante, ya demandó a Pablo Montero, pues reveló que acudió a la fiscalía a proceder legalmente.