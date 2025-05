¿Qué dijo Tammy Parra sobre Paris Hilton y por qué fue tan criticada?

Lo que parecía ser una anécdota inspiradora rápidamente se convirtió en un escándalo. En el video, Tammy inicia con una frase que desató el caos en TikTok e Instagram: “Conocí a la rubia tonta de Hollywood”, refiriéndose a Paris Hilton. Aunque más adelante intentó matizar sus palabras explicando que ese apodo representaba un estereotipo impuesto por la sociedad y que su intención era desmontarlo, la mayoría del público consideró la frase como ofensiva, innecesaria y hasta misógina.

La situación escaló rápidamente, generando una avalancha de comentarios negativos. Frases como:

“¿En qué momento pensaste que eso era buena intro?”

“Y luego por qué te funan, Tamara”

“Platica con ella cinco minutos y ya hace un video como si la conociera de toda la vida”, inundaron las publicaciones de Parra, quien nuevamente se encuentra bajo el escrutinio digital.

“no aprende de sus errores”.

“Tammy otra vez dando qué hablar”

“Ese comentario arruinó todo el video”

“Lo que pudo ser un homenaje se convirtió en un insulto gratuito”

¿Por qué Tammy Parra llamó a Paris Hilton ‘rubia tonta de Hollywood’ en un video?

De acuerdo con el contenido completo del clip, Tammy Parra intentaba construir un homenaje a Paris Hilton. Luego de esa polémica introducción, la influencer habló sobre la transformación de la imagen pública de Hilton, recordando que durante años fue encasillada como una “niña rica y superficial”, sin que se reconociera el trasfondo emocional y personal que vivió detrás de cámaras.

Parra resaltó la valentía de Hilton al visibilizar, a través del documental This is Paris, los abusos que sufrió en su juventud mientras estuvo internada en centros de corrección para adolescentes, donde fue víctima de maltrato físico y psicológico. Para Tammy, el punto clave era mostrar que Hilton no es la caricatura que muchos recuerdan de los 2000, sino una mujer resiliente, capaz de transformar su historia de vida en inspiración para otras personas.

“Mi intención nunca fue ofenderla, todo lo contrario. Quería hablar del poder que tiene como mujer, empresaria y sobreviviente”, señaló Parra en una respuesta a los comentarios.

Sin embargo, ese objetivo se vio opacado por la desafortunada elección de palabras en la apertura del video. La forma como se presentó la historia resultó crucial para que muchos internautas decidieran tomar distancia de su contenido.

Paris Hilton, por su parte, no ha emitido ninguna declaración sobre el tema, pero los seguidores de la empresaria no tardaron en salir a defenderla.