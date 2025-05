Manola Diez confirma pelea con actriz en Teatro en breve, pero aclara que ella empezó: “Me amenaza”

De acuerdo con el testimonio de Broy, la exintegrante de ‘Otro rollo’ reaccionó de muy mala manera cuando ella y otro compañero le pidieron que tapara una ventana de la sala en la que estaba con otras personas. Tras hacerse de palabras, esta le habría soltado una cachetada.

“En eso que me volteo y voy saliendo del foro, ya yo, de verdad, venía como con mucha adrenalina, porque ella me venía gritando… Cuando siento, siento una cachetada… Ni siquiera la vi venir, porque ni siquiera fue de frente, fue casi a espaldas… Fue tanto el dolor que yo no sabía cómo reaccionar”, relató.

¿Qué dijo Manola Díez sobre la pelea con Ayonlina Broy en ‘Teatro en Breve’?

En entrevista para ‘El Mitangrit de TVNotas’, conducido por Horacio Villalobos, Manola Diez confirmó el conflicto con Ayonlina Broy. No obstante, sostuvo que las cosas no pasaron como ella las cuenta. Según Diez, su compañera entraba y salía del lugar donde se estaba arreglando, por lo que le dijo que “se decidiera”, pues ya estaba a punto de salir al escenario y necesitaba terminar de cambiarse.

“Estaba ella en este dilema y yo le dije ‘¿entras o sales?’. Ella se molesta. No entró, decidió salirse. Ella dio el portazo, parecía muy molesta. Yo seguí (arreglándome). Regresa ella, entra y me encara. Me dice que qué grosera, que no tenía educación. Me amenaza diciéndome que no sabía con quién te metes”, contó.

La famosa señaló que, tras “hacerse de palabras”, Broy le aventó un vaso con agua, por lo que le respondió con una cachetada.

“Le pedí en varias ocasiones que bajara la voz porque allí estaba mi esposo. No me hizo caso. Escaló la situación, me avienta un vaso de agua en la jeta, para mí, fue una humillación. A toda acción hay una reacción. Sí, le di una bofetada” Manola Diez

Aunque reconoció que había “cometido un error” y suele ser “una mujer de paz”, resaltó que hubo “mucha agresión” por parte de Broy: “Yo, obviamente, me arrepiento de lo sucedido. Sin embargo, considero que no debió haber sucedido”, sentenció.

¿Por qué Manola Diez fue despedida de ‘Teatro en breve’?

Sobre su despido de ‘Teatro en breve’, Manola Diez señaló que Ayonlina Broy se “puso de acuerdo” con los productores del proyecto para sacarla y, de paso, despedir a todos los que estaban involucrados en sus obras.

“Lo que más lamento de todo esto es que ella se puso de acuerdo con los productores para despedir mi trabajo y despedir mis obras. Yo hablé con el director de ‘Teatro en breve’ y yo le dije: ‘Mira, yo me retiro, pero yo no soy capaz de quitarle el trabajo a nadie. Mis compañeros no tienen que sufrir esta situación’”, indicó.

También aprovechó para decir que no tuvo la oportunidad de hablar con Broy, pues, tras la pelea, se retiró del lugar.

“Al final, yo me quedé sin trabajo y creo que no se vale porque, al final de cuentas, yo preparé con mucha ilusión (mis obras) para que una persona diga: ‘Yo te corro porque eres violenta’, cuando está tergiversando la historia. No la despidieron. Ella se hace la víctima. Al final, ambas debemos hacer las paces. Yo ya le pedí perdón a Dios”, manifestó.

Para finalizar, mencionó que sus colaboradores no se quedaron sin trabajo y confirmó que sí había sido vetada del teatro, pero hasta que Broy termine su temporada en el proyecto.

¿Quién es Manola Diez?