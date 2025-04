El pasado viernes 21 de marzo, se dio a conocer que Lupita D’Alessio había sido internada de emergencia por problemas respiratorios. Según declaraciones de su hermana, María Estela Contreras, a un medio de comunicación, estuvo muy grave.

Una amiga cercana a la familia nos dijo que, debido a lo sucedido, ‘la Leona dormida’ ya tiene el testamento hecho.

“Nos preocupamos muchísimo cuando la internaron. Días antes de ser hospitalizada, ella andaba feliz en su casa, en la playa. Luego voló a la CDMX. De un día para otro nos enteramos de que había tenido problemas respiratorios. No nos esperábamos que sucediera”, contó.

“¡Afortunadamente, ya fue dada de alta! Debo confesarles que su hospitalización la dejó con mucha preocupación y, como dice el dicho: ‘Mujer precavida vale por 2’. Para que no hubiera problemas en la familia y evitar que sus hijos se peleen por sus bienes, decidió dejar todo listo y bien estipulado en su testamento, por cualquier cosa que pudiera pasar”.

“Eso no quiere decir que se vaya a morir o que esté enferma de algo terminal. Quiero dejarlo muy claro. No me gustaría que otros medios de comunicación inventen cosas que no van. Ella hizo su testamento solo porque es una mujer previsora que no piensa dejarle complicaciones a sus hijos ni nietos”.