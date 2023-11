La salud de Bruce Willis empeora

El estado de salud de Bruce Willis ha empeorado vertiginosamente, a poco más de un año de haber sido diagnosticado con demencia frontotemporal, lo que provocó su retiro definitivo del medio artístico.

Willis fue diagnosticado en marzo de 2022 de la enfermedad poco común que afecta principalmente al lenguaje y a la personalidad, pero unos meses atrás, también se indicó que tenía afasia, la cual daña las capacidades de comunicación normal de una persona.

Por tal motivo, Bruce ha ido empeorando notablemente con respecto a su salud, pues de acuerdo con Closer Weekly, Bruce padece graves pérdidas de memoria, al grado que su exmujer, la actriz y modelo Demi Moore, y madre de sus tres primeras hijas, fue a visitarlo y ya no la ubicó.

“Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía. Está devastada. Ella no tenía ni idea de que él había caído tanto”, reveló al citado medio una fuente cercana a la familia.

No obstante, la misma persona destacó que Willis sí reconoce a sus hijas y su actual pareja, la modelo y actriz Emma Heming, aunque el actor de 68 años no es capaz de mantener una conversación con ellas.

Por su parte, el director de cine Glen Cordon Caron, amigo del intérprete, contó en días pasados lo que ha sido su experiencia al convivir con Bruce.

“Es que entre uno y tres minutos sabe quién soy. Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue”, dijo en entrevista para Page Six.

De la misma manera, Cordon Caron indicó que a menudo intenta hablar con la mujer de Willis, Emma Heming, así como con sus tres hijas mayores Rumer, de 34 años, Scout, de 31 y Tallulah, de 29, nacidas de su matrimonio con Demi Moore.

“Me esforcé mucho por permanecer en su vida. Es una persona extraordinaria. No había nadie con más alegría de vivir que Bruce. Adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivir al máximo. Así que la idea de que ahora vea todo a través de una puerta mosquitera, por así decirlo, tiene muy poco sentido. Es realmente un tipo increíble”, relató.

Debido a esta situación es que Bruce se mantiene alejado del foco mediático, rodeado de su entorno más cercano y apoyándose en los suyos para atravesar el momento más complicado de su vida.