Presupuesto 2024

El presidente se mostró muy contento por la aprobación del presupuesto para el próximo año, que se centra en promover el bienestar y reducir la desigualdad económica y social. Destacó que durante su gestión, todos los presupuestos se aprobaron sin prácticas corruptas, lo que es histórico. El presupuesto incluye fondos para beneficiar a 12 millones de adultos mayores, otorgar 10 millones de becas en el nivel básico y cerca de 500 mil becas universitarias, así como la finalización de obras de infraestructura. Agradeció a los legisladores por su trabajo.

Acciones sobre Acapulco

Laura Velázquez, quien encabeza Protección Civil, proporcionó la siguiente información:

Datos del Presupuesto

La votación del Presupuesto para el año 2024 se desarrolló de la siguiente manera:

El presupuesto está diseñado para beneficiar directamente a 30 millones de personas, y se enfatizó la eliminación de prácticas corruptas en su aprobación, como los «moches», según declaró el Ejecutivo. Además, se destacaron algunas indicadores económicos importantes.

El presidente AMLO resaltó con orgullo que México ha recibido una inversión extranjera directa de 32,926 millones de dólares. También informó que la inflación sigue disminuyendo y las reservas del Banco de México (BANXICO) han aumentado.

Se subrayó que hay suficiente presupuesto disponible para atender las necesidades de Acapulco.

AMLO exhibe a Norma Piña por no enviar dinero de fideicomisos a Acapulco

El presidente López Obrador expresó su preocupación por la asignación de 15 mil millones de pesos originalmente destinados a fideicomisos del Poder Judicial para beneficio de Acapulco, un compromiso público de la presidenta de la Corte, Norma Piña. Hasta ahora, este compromiso no se ha cumplido, y el presidente sugirió que podría haber resistencia por parte de los conservadores. Él instó a que este compromiso público se cumpla, ya que fue anunciado abiertamente.

Reconocimiento a la CFE

El presidente anunció que se llevará a cabo una renovación completa del alumbrado público en Acapulco. Alabó el esfuerzo sobresaliente de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes han restablecido el servicio eléctrico y están trabajando en la reconexión casa por casa.

Hizo hincapié en la importancia de reconocer la labor de diversos sectores, incluyendo los trabajadores de PEMEX, CFE, educación, médicos, enfermeras, marinos y soldados, ya que desempeñan un papel fundamental en el progreso del país.

El presidente mencionó que después del deslizamiento de tierra en Otis, Acapulco, se logró restablecer la comunicación carretera en un período de 12 horas.

En cuanto a asuntos políticos, AMLO instó a la calma y la serenidad en lugar de enojarse, destacando la importancia de mantener la tranquilidad.

AMLO sobre la donación de 10 mdp de Luis Miguel

Cuando se le preguntó acerca de la donación de 10 millones de pesos hecha por el cantante Luis Miguel, la cual fue igualada por Banorte, sumando un total de 20 millones de pesos para la reconstrucción de viviendas en Acapulco, el presidente elogió esta acción y la calificó como «una actitud muy positiva».

El presidente López Obrador hizo un llamado a la ciudadanía para que siga el ejemplo de Luis Miguel y realice acciones en apoyo de las personas afectadas en Acapulco. Destacó la generosidad del cantante y señaló que él mismo fue testigo de la colaboración de Luis Miguel con Banorte.

Futuro de Marcelo Ebrard

“Siempre he dicho que Marcelo es una gente inteligente, lo sostengo, me consta”, aseveró el presidente.

“Con él tengo un antecedente (candidatura presidencial por el PRD en 2012), ojalá que se dé la unidad pensando en el proyecto, pensando en el pueblo, sino se piensa en el pueblo no es más que un oportunista, un convenenciero, un ambicioso vulgar”, dijo al opinar acerca de su futuro político.

“Quien no tiene ideales, no piensa en el pueblo, en la nación, es un politiquero, un arribista, un grillo, no puede llamarse político”, manifestó el Ejecutivo.

AMLO respalda a Américo Villarreal: Transformando a Tamaulipas

El presidente expresó su satisfacción con la labor realizada por el gobernador Américo Villarreal en Tamaulipas durante su primer año en el cargo. Destacó que el gobernador ha llevado a cabo una significativa labor de reconstrucción en el estado y ha establecido cimientos sólidos para su desarrollo. Además, subrayó que el gobernador cuenta con un amplio respaldo popular, ya que es considerado una persona honorable. El presidente expresó su confianza en que Américo Villarreal no defraudará a los habitantes de Tamaulipas.

Omar Fayad embajador de México en Noruega

El presidente enfatizó su compromiso con Omar Fayad al nombrarlo embajador de México en Noruega. Resaltó el valor humano de Fayad durante la tragedia de Tlahuelilpan, mencionando que estuvo presente en el lugar antes de su llegada, un gesto que agradece profundamente. Para el presidente, estos momentos de humanismo son de gran importancia.

Ante la pregunta sobre si es apropiado designar a políticos en cargos consulares, López Obrador argumentó que ser un buen diplomático requiere ser un buen político.