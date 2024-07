Karol G no ha escrito tema a Nicolás Maduro

El equipo de trabajo de Karol G ha desmentido que la cantante colombiana haya escrito una canción para la campaña electoral de Nicolás Maduro a la reelección presidencial de Venezuela, como había asegurado el político.

Durante un mitin en Caracas, Venezuela, el fin de semana, el mandatario, de 61 años, aseguró que Karol G, de 33, le había compuesto y enviado una canción para su campaña.

Y añadió en tono de broma: “La vamos a estrenar en estos días, ya ensayé el baile. Aquí me conocen como el gallo pinto, pero en el exterior me están diciendo Nicol G, no sé porqué”.

Ahora, uno de los voceros de la intérprete de Mañana será más bonito, afirmó al medio local El Colombiano: “No son ciertas las aseveraciones de políticos o partidos políticos que han mencionado que Karol ha enviado canciones para campañas”.

Incluso, indicó que “la música de Karol nunca ha sido usada con estos fines políticos o de tomar partido en campañas”, añadiendo que “obviamente no es verdad” que se lanzará dicho tema en los próximos días.

Ésta no es la primera vez que Nicolás Maduro muestra interés en la súper estrella del reguetón. Durante un evento en Puerto La Cruz el pasado 29 de junio, el mandatario y el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, bailaron al ritmo del tema Amargura de Karol frente a una concentración de personas.