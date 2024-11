Con santería ayuda a Bisogno

Niurka Marcos y Daniel Bisogno mantienen una relación, pero meramente como “doctora” y paciente espiritual.

Y es que la bailarina reconoció que ha usado la santería para mejorar la salud del conductor de Ventaneando.

Fue en el propio programa donde la cubana reconoció utilizar sus conocimientos en bien de Daniel:

“Yo le di con todo…

Al santo todos los días, dale, dale.

Trabaja bebé.

Dime tú, pide lo que sea… tú sabes”, indicó.

En diversas ocasiones, se ha cuestionado la práctica de la vedette y hasta se le acusó de hacer rituales para provocar males en sus enemigos.

Pero Niurka enfatizó que, pese a los malos señalamientos por practicar su religión, ella únicamente se enfoca en hacer cosas buenas para no ser víctima de las malas energías.

“Tú has visto a toda esa gente que dice: ‘si yo meto a quién sabe qué al caldero’, y que: ‘si le echo brujería’, yo no le hago brujería a nadie porque cada uno carga con su karma y se va solo”, puntualizó la actriz.

Por lo pronto, por medio de su cuenta en X, Daniel Bisogno reapareció en redes sociales tras la crisis de salud que tuvo hace una semana, donde señaló que prácticamente está plenamente recuperado.