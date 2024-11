Cuántas calorías tiene la carne de puerco: una de las más consumidas en el mundo

La carne de puerco es una de las favoritas en los hogares mexicanos por su peculiar sabor y versatilidad en la cocina.

Sin embargo, a pesar de ser rica en nutrientes como proteínas, vitaminas del complejo B y minerales, también aporta una gran cantidad de calorías.

¿Cuántas calorías tiene la carne de puerco?

Si hay un tipo de carne que es una de las favoritas en las cocinas mexicanas, sin duda, esa es la carne de puerco debido a su textura jugosa.

Al ser rica en grasa, aporta entre 140 y 250 calorías por cada 100 gramos, dependiendo del corte.

De acuerdo con información del Instituto Médico Cleveland Clinic, la carne de puerco es una de las más consumidas en todo el mundo, después de la res y el pollo.

¡No sólo aporta calorías! También es rica en proteínas de alta calidad, vitamina B12 y minerales como zinc e hierro, esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo.

Aunque, ten cuidado porque los beneficios que aporta la carne de puerco a la salud dependerán del corte y la cantidad, ya que las versiones magras, como el lomo o el solomillo, pueden ser parte de una dieta equilibrada.

A diferencia de los cortes grasos, como el tocino, que tienen más grasas saturadas, las cuales en exceso pueden afectar la salud cardiovascular.

¿Quiénes no deben comer carne de puerco?

A pesar de que la carne de puerco es una fuente de proteínas, vitaminas y minerales, no es adecuada para todas las personas.

Aquellas que padecen enfermedades cardiovasculares deben evitarla, ya que suele contener grasas saturadas que elevan el colesterol.

También, quienes padecen hipertensión deben limitar su consumo debido al alto contenido de sodio en productos procesados derivados del cerdo, como el tocino o los embutidos, que incrementan la presión arterial, afectando a este padecimiento silencioso.

Las personas que padecen gota también deben evitarla, ya que la carne de puerco es rica en purinas, sustancias que elevan los niveles de ácido úrico, causando inflamación en las articulaciones. ¡Mucho cuidado con estos niveles!

¿Cómo consumir carne de puerco sin que me haga daño?

Si te encanta la carne de puerco, no tienes que renunciar a ella, pero sí es recomendable limitar la cantidad y la frecuencia de consumo.

Opta por métodos saludables de cocción, como asar o hervir, en lugar de freírla.

Todos hemos escuchado lo siguiente: “malo como la carne de puerco”, pues esto es una gran mentira que ha distorsionado el concepto real sobre el consumo de carne de cerdo.

Es muy grasosa

Te lo explicamos, el 65% de la grasa que contiene el cerdo se retira durante el proceso de corte y la que queda es 70% poliinsaturada (de la buena) y solo el 30% es saturada (la mala).

Al ser rica en ácido linoleico, neutraliza los efectos negativos de las grasas saturadas y disminuye el colesterol.

No aporta nutrientes

Totalmente falso, porque además de la proteína, la carne de cerdo es rica en vitaminas B1 y B3, esenciales para el funcionamiento del corazón y el sistema nervioso, y también para mantener la piel en buen estado.

Además por su dosis de fósforo, fortalece los huesos y genera energía en las células.

Además, recuerda que existen cortes como el lomo o el solomillo, que tienen menos grasa.