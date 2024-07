Baterista de Paulina Rubio sale en su defensa tras ataques

Paulina Rubio se vio envuelta en la polémica durante su participación en el 90s Pop Tour Pride Party, luego de perder el control y reclamarle públicamente al baterista por un problema técnico debido al conteo del ritmo mientras interpretaba el tema “Ni Una Sola Palabra”, por lo que el músico implicado en el suceso decidió brindar su postura al respecto, a pesar de ser defendido por los internautas.

Luis Martínez empleó su cuenta de Instagram para enviarle sus mejores deseos a “La Chica Dorada” y su equipo de trabajo, además de destacar que previo a este momento todo era miel sobre hojuelas con la exTimbiriche.

Junto al video en el que aparece Paulina cantando “Mío”, Martínez escribió: “Amigos!! No todo fue malo!! Antes del incidente estábamos rockeando con madre @paulinarubio y todos los involucrados! Buena vibra para ella, para el staff que hizo lo posible por solucionar y para mis amigos músicos que estuvieron conmigo”.

Sin embargo, un internauta no dudó en responderle a Luis que Rubio no debió reclamarle de esa manera, por lo que baterista volvió a retomar el delicado asunto y replicó:

“Sí, pero suficiente hate ha recibido (Paulina), y a final de cuentas ella lo que quería era dar un show a la altura del recinto. Todos tenemos emociones. Y no me imagino ella al estar en esa situación, con una carrera que respaldar ante tanta gente, si le ganó la tripa, pero no pasa nada. Para mí es un honor tocar con gente con trayectoria tan ca*****, no por nada están donde están, que si canta, que si no canta, lo que sea, pero sus rolas están bien chidas y yo veo el vaso lleno”.

Cabe mencionar que el músico no sólo tocó en la banda de Paulina Rubio esa noche, también lo hizo con otros artistas que se presentaron en el 90s Pop Tour como María León, Alessandra Rosaldo, Kabah, JNS y Magneto.

Hasta el momento, Paulina Rubio no se ha pronunciado sobre el incidente, aunque en su cuenta de Instagram se leen críticas como: “Bájale un poco a tu soberbia, con el baterista ”, “Ojalá tu baterista encuentre otro artista al nivel de él para que no tenga que ser tan humillado en público” y “Horrible actitud, ya salte de tu burbuja RESPETA!!!”.

Fue en pleno concierto cuando Luis tuvo un problema técnico debido a que el pulso para el ritmo (clic) en la secuencia de la canción falló, por lo que uno de sus compañeros acudió para ayudarlo a realizar el conteo. Poco después, Paulina se dirigió molesta hasta donde se encontraba Martínez y le dijo: “A ver, batería, ¿qué pe** ca****, qué pe**?”. Por su parte, Luis sonrió un poco nervioso, pero nunca dejó de realizar su labor“.