Ángela Aguilar demandará a piñatería por uso de su imagen y de Christian Nodal

La polémica relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal ha dado mucho de que hablar, pues hasta fue creada una «piñata» de la pareja, sin embargo, parece que esto no fue del agrado de la cantante.

La hija de Pepe Aguilar junto con el cantante Christian Nodal fueron los protagonistas de una nueva creación de la «Piñatería Ramírez», negocio conocido por sus creaciones basadas en temas virales y figuras polémicas, pero ahora parece que se metieron en un gran problema por usar la imagen de la cantante estadounidense.

Este nuevo diseño basado en los cantantes, habría generado gran interés entre los internautas y las ventas se habrían disparado, sin embargo, esta noticia habría llegado a oídos de Ángela y no habría estado muy contenta con que estuvieran vendiendo una piñata inspirada en ella y su pareja Christian Nodal.

Los creadores de esta piñata afirmó durante una entrevista que para evitar problemas legales tratan de hacer sus creaciones exactamente iguales a los famosos, pero ahora parece que esto no les funcionó.

“Tratamos de hacer algunos cambios, o sea, la piñata no es idéntica al personaje, porque además no nos saldría, pero también tratar de no llamarle como el artista, hay unas cosas que se pueden cambiar, por ejemplo, un tatuaje en la mano, para que no sea tan idéntico, aunque obviamente la gente lo va a relacionar”, dijo el creador.

Sin embargo, a través de las redes sociales de la empresa confirmaron que una demanda de Ángela Aguilar habría procedido en contra de los creadores.

Ahora la Piñatería busca asesoría legal entre sus seguidores, según se puede leer en los comentarios, para poder enfrentar esta situación con la preparación debida.