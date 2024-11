Alejandro Sanz estalla por comparaciones entre su novia y Shakira

Alejandro Sanz explotó en contra de un usuario de Instagram, quien comentó que el español no supera a Shakira, quien al no haberle hecho caso, se inclinó por Candela Márquez para hacerla su pareja.

El incidente ocurrió luego de que Candela publicara una fotografía de ella en su cuenta de IG, a la que Sanz contestó con un mensaje romántico.

“Mi niña, ya te extraño. Nos vemos pronto. No hay manera de explicar lo que no tiene explicación. La belleza exterior es evidente, la interior requiere de una sensibilidad que no es fácil de entender. Cuanto más ruido, más te quiero”, escribió el cantante.

Sin embargo, en otro post, el usuario @diego.wignall comentó: “Sanz no supera a Shakira, y como ella no le hizo caso, se agarró a ésta que está igualita, pero sigue cantándole a la cubana que tampoco supera”.

Sanz no se quedó callado y le respondió: “Pobrecito… Sumérgete… pero sumérgete mucho… Más… Tu lugar está ahí en el fondo. Donde nada importa, no más respirar y ahí vas a entender la mierda de tu comentario”, arremetió el cantante.

Hace unos días, después de debutar oficialmente como pareja en la alfombra roja de la entrega de los premios Latin Grammy en Miami, la actriz Candela Márquez habló por primera vez de su noviazgo con Alejandro Sanz, para las cámaras del programa “Ventaneando” de TV Azteca.

Márquez fue escueta pero muy honesta cuando le preguntaron por su relación con el español, quien ofreció un concierto privado en Monterrey recientemente: “Obvio es un divino, es un príncipe“, dijo evidenciando su amor por el intérprete de 55 años.