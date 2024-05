Revela Britney Spears que fue estafada durante su viaje a México

Britney Spears estuvo de visita recientemente en México y, aunque su experiencia en el país resultó en su mayoría muy buena, la cantante reveló que sufrió una situación incómoda que perturbó sus vacaciones: fue estafada.

En una publicación que realizó en su perfil oficial de Instagram en el que muestra su tobillo bastante hinchado tras sufrir un accidente, la estrella de pop de 42 años relató que en una tienda, una señora la estafó cobrándole el doble del precio de algo que no especificó.

Britney Spears comparte su experiencia en México

A la par que mostró la grabación del accidente que sufrió en su tobillo, Britney Spears publicó un mensaje en el que narró su experiencia durante los días que viajó a México.

Primero, señaló que su tobillo se hinchó porque quiso curarse a su manera, sin escuchar las recomendaciones de los médicos. Además, «me ponía tacones por las noches y bailaba con los santos».

Spears relató otras situaciones que experimentó en nuestro país: «Nadé desnuda en el mar todas las noches a las 3 de la mañana. Bebí vino caro y canté en la ducha. Hice 12 videos en México con mis nuevos vestidos favoritos. Le dije ‘Vete a la mier…’ a alguien por primera vez. Leí todos los libros del hotel. Di paseos nocturnos que me enfadaban porque no estaba en el volante».

Britney Spears fue estafada en México

Fue entonces, cuando Britney Spears abordó la estafa que sufrió. «Una señora me estafó: me hizo pagar 750 dólares (aproximadamente 12 mil 456 pesos) en una tienda cuando sólo eran 300 (aproximadamente 4 mil 982 pesos)».

Pero al parecer esto no mermó mucho el ánimo de la cantante, quien continuó narrando otras vivencias inusuales durante su viaje a México.

«Lavé mi propia ropa en la tina. Me puse desagradable. Me unté aceite por todo el cuerpo mientras usaba traje de baño y me grabé. ¡Y nunca lo publiqué. Aprendí a mirar hacia arriba. Tuve sueños extraños sobre las paredes de la iglesia. Me resfrié y me fui», comentó Britney en su publicación.