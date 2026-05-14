La herencia de Michael Jackson da giro inesperado a favor de Paris Jackson

La batalla legal por la multimillonaria herencia de Michael Jackson dio un nuevo giro luego de que un juez de Los Ángeles fallara a favor de Paris Jackson en el conflicto que mantiene con los albaceas encargados de administrar el patrimonio del fallecido “Rey del Pop”.

De acuerdo con documentos judiciales, Paris cuestionó desde 2025 el pago de 625 mil dólares en bonos entregados a despachos de abogados externos por parte de los ejecutores John Branca y John McClain, al considerar que la cifra superaba incluso lo recibido por algunos beneficiarios del patrimonio.

Con la nueva resolución, el tribunal ordenó que ese dinero sea devuelto al patrimonio de Michael Jackson y además exigió mayor transparencia en la administración de los recursos familiares.

A través de un comunicado difundido por representantes de la cantante y modelo, se celebró la decisión judicial. “Paris siempre ha estado enfocada en lo mejor para su familia y este fallo representa una gran victoria para ellos”, señaló un portavoz cercano a la hija del intérprete de “Thriller”.

En el mismo posicionamiento, el equipo de Paris lanzó fuertes críticas contra los albaceas del patrimonio al asegurar que éste “debería ser una entidad prudente y fiscalmente responsable que apoye a la familia Jackson, no un fondo para ayudar a John Branca a cumplir fantasías de magnate de Hollywood”.

La disputa legal también estaría relacionada con la reciente película biográfica “Michael”, ya que Paris previamente cuestionó el uso de recursos del patrimonio para contratar actores de alto perfil que interpretaran a los propios albaceas dentro de la producción cinematográfica.

Asimismo, el portavoz de Paris acusó que durante el proceso existieron tácticas “sexistas y agresivas” en contra de la cantante, quien junto a sus hermanos Prince y Bigi Jackson es beneficiaria de la herencia del artista desde su fallecimiento en 2009.

Pese al fallo, los albaceas señalaron que respetarán la resolución judicial aunque no estén de acuerdo con ella. También defendieron su trabajo al asegurar que el juez reconoció que han realizado un “servicio excepcional al patrimonio”.

El caso continuará en los próximos meses, ya que los abogados deberán presentar nuevos informes financieros relacionados con el manejo del patrimonio entre 2019 y 2024 antes del 15 de septiembre.