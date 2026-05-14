Don Chente dejó listo su disco con banda; así lo reveló Vicente Fernández Jr

La voz de Vicente Fernández volvió a escucharse entre los jardines y caballos del Rancho Los 3 Potrillos. En el lugar que se convirtió en refugio eterno del “Charro de Huentitán”, la familia Fernández presentó Tributo al Rey con Banda (Grandes duetos) Vol. 1, un álbum que revive la fuerza del intérprete jalisciense con nuevas colaboraciones, arreglos contemporáneos y la emoción intacta de una leyenda que se niega a desaparecer.

La reunión estuvo encabezada por doña Cuquita Abarca y Vicente Fernández Jr., quienes compartieron detalles de un proyecto que busca acercar el repertorio del ídolo a las nuevas generaciones sin perder la esencia que convirtió sus canciones en parte de la identidad mexicana.

Vicente Fernández Jr. recordó la visión de su padre y aclaró los rumores sobre su relación con la música de banda: “Muy previsor, muy precavido, muy respetuoso en el cariño y en la responsabilidad para corresponderle a todo su público todo el tiempo”.

El hijo del cantante explicó que la idea de que Vicente Fernández rechazaba la banda es errónea: “Mi padre, es un concepto en internet, en las redes sociales de que no le gustaba la banda, si no le hubiese gustado no hubiese querido hacer un disco, que fue el anterior, que él lo grabó y lo preparó, y le dio el visto bueno y dijo: ‘Para cuando yo no esté, lo van a sacar’”.

Además, destacó la pasión de su padre por la música regional: “Pero él era fanático de la música regional, le gustaba el norteño, era fanático de la música de Los Tigres del Norte, hizo su video con ellos, como los músicos de banda y de todas las bandas. Principalmente por la charrería, que es algo que es tradicional también en el mundo charro”.

Fernández Jr. insistió en que este proyecto honra la verdadera esencia del artista: “Es un concepto equivocado que se ha dado malamente dentro del internet, y que este proyecto se le propuso, y que se da la oportunidad de hacerse el día de hoy. Y por eso es la razón que tenemos ahorita el tributo a Rey con Banda, por la aceptación y el apoyo que le brindaron a la música de don Vicente Fernández con banda”.

Por su parte, doña Cuquita Abarca expresó la emoción que le provoca este homenaje: “Para mí fue mucha emoción, y agradecer a cada uno de las personas que lo hicieron, que los quiero mucho a todos, y que ojalá tenga mucho éxito”.

Con este lanzamiento, la familia Fernández reafirma que la voz del “Charro de Huentitán” seguirá viva, resonando con fuerza en cada acorde y conquistando nuevas generaciones que lo descubren ahora en un formato distinto, pero con la misma grandeza que lo convirtió en leyenda.