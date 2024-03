Ingrid Coronado no está dispuesta a perder la herencia de sus hijos

[ssba]

Ha pasado poco más de año de la muerte de Fernando del Solar y los problemas legales que se originaron tras su fallecimiento, entre su viuda Anna Ferro, y la mamá de sus dos hijos, Ingrid Coronado , no terminan.

Durante una reciente entrevista que le concedió al programa Ventaneando, la conductora confesó que no se dará por vencida hasta recuperar el departamento que ella y Fernando acordaron incluir en un fideicomiso de sus hijos Luciano y Paolo; sin embargo, desde la muerte del conductor, su viuda habita de manera ilegal.

Ingrid Coronado sigue peleando el departamento de sus hijos

Aunque el asunto ya está en manos de las autoridades y sus abogados, hasta el momento, Ingrid Coronado no ha recuperado la propiedad que compró en conjunto con Fernando del Solar durante su matrimonio, sin embargo, la presentadora no está dispuesta a darse por vencida por el bien de sus hijos.

“Yo no soy una persona que tira la toalla y lo he demostrado a lo largo de toda mi vida. Yo cuando deseo algo y sé que es algo justo y que es para el bien, principalmente de mis hijos, siempre estaré haciendo lo correcto y ahora sí que: ‘A mí que me esculquen’”, declaró Coronado.

Ingrid reconoció que sabe que tal vez la resolución tardará en llegar, pero confía en que la ley le dará la razón: “Ahí va, pero no hay noticias aún, son procesos larguísimos hay que esperar”, puntualizó.

En octubre del 2022, Ingrid acudió al programa comandado por Pati Chapoy y en aquella ocasión, hizo pública la situación que estaba enfrentando con la viuda del argentino quien continúa habitando esa propiedad que no está incluida en el testamento:

“Ese departamento está en un fideicomiso, el departamento era de los dos, pero al estar en un fideicomiso y faltar una de las personas del fideicomiso, es para la otra persona. Él estuvo viviendo ahí estos últimos 8 años y actualmente su viuda vive de forma ilegal en el departamento”, explicó.

Ingrid Coronado está decidida a recuperar la propiedad

Desde entonces, Ingrid Coronado comenzó el proceso para recuperar el departamento que no forma parte de los bienes que Fernando dejó en su testamento, debido a que el inmueble fue incluido en el fideicomiso creado para sus dos hijos.

“A mí lo único que me interesa es que la señora me devuelva mi departamento, lo que me llama la atención es que es un departamento que no está en el testamento, que no está a mi nombre y me parece terrible que me lleve a lo legal cuando yo he hecho las cosas bien, me he comportado bien hasta con ella”, declaró en julio del año pasado.

Dispuesta a defender a sus hijos, Ingrid confesó que su prioridad es salvaguardar el bienestar de los dos menores de edad, ahora que su papá ya no está: “Su mamá siempre estará con ellos, para mí son mis grandes amores, cuando a mí me preguntan que cómo estoy, lo primero en lo que pienso es en cómo están mis hijos, yo estoy bien y creo que todas las mamás siempre vamos a buscar proteger a nuestros pequeños, ver que ellos estén bien”, explicó.