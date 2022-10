Fue abusada en un internado

Paris Hilton ha detallado los supuestos abusos sexuales que sufrió mientras asistía a un internado de Utah para adolescentes con problemas en la década de 1990.

La estrella de la televisión, de 41 años, dijo que su infancia fue “robada” por los presuntos abusos en la escuela Provo Canyon, donde pasó 11 meses a los 17 años, y afirmó que fue abusada después de ser obligada a someterse a exámenes cervicales.

En declaraciones al New York Times, Paris, que ha hecho campaña para regular los “centros de adolescentes con problemas” desde que inicialmente hizo públicos los supuestos incidentes de abuso físico y mental en la escuela en 2020, dijo que había tratado de “negar” los incidentes denunciados.

“Muy tarde en la noche –esto sería alrededor de las tres o cuatro de la mañana– me llevaban a mí y a otras chicas a una habitación y nos realizaban exámenes médicos. Ni siquiera lo hacía un médico. Era con un par de miembros del personal, que nos ponían sobre la mesa y nos metían los dedos. No sé lo que hacían, pero definitivamente no era un médico y daba mucho miedo. Fue aterrador y es algo que realmente había bloqueado durante muchos años. Pero ahora vuelvo a recordarlo todo el tiempo y pienso en ello. Mirando hacia atrás como adulto, eso fue definitivamente un abuso sexual”.

En una publicación en Twitter, la DJ detalló los incidentes: “Privada de sueño y muy medicada, no entendía lo que estaba pasando. Me obligaron a tumbarme en una mesa acolchada, abrir las piernas y someterme a exámenes cervicales. Lloré mientras me sujetaban y decían: ‘Cállate. Cállate. Deja de forcejear’. Es importante hablar de estos momentos dolorosos para poder sanar y ayudar a poner fin a estos abusos”.

EL CENTRO TIENE OTRAS DENUNCIAS

La empresaria aseguró además que esas experiencias eran recurrentes no solo para ella, sino para otros sobrevivientes. “Fui abusada y estoy llorando mientras escribo esto porque nadie, especialmente un niño, debería ser abusado sexualmente. Me robaron mi infancia y me mata que esto siga ocurriendo a otros niños inocentes”.

Paris apareció junto a otros jóvenes que habían sido enviados a centros similares cuando eran adolescentes, en una serie titulada: ‘¿Se pueden castigar los problemas de salud mental de un niño?’.

El centro de tratamiento para adolescentes, donde una estancia de 12 meses cuesta hasta 300.000 dólares, se ha enfrentado a acusaciones anteriores de golpear, drogar y abusar sexualmente de sus clientes.