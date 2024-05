Christian Nodal está interesado en conocer a Sofía Vergara

Christian Nodal inició su gira de promoción antes de estrenar el tema ‘Kabrón’ y sus shows ‘Pa’l Cora Tour 2024’ en Estados Unidos, entre las entrevistas que brindó se encuentra la de Raúl de Molina, para ‘El Gordo y la Flaca’; en donde reveló, que quiere conocer a Sofía Vergara.

Tras hablar del enorme crecimiento de su carrera en tan solo 7 años, la llegada de su hija Inti, y su relación con la cantante argentina Cazzu, madre de su primogénita, el mexicano no dudó en externar que es fan de la actriz colombiana.

“Yo quiero ver a Sofía Vergara”, le confesó Nodal a De Molina, cuando el presentador le recordó la invitación que le hizo Andrea Bocelli, para festejar sus 30 años con la música, en La Toscana, Italia.

Sin embargo, cuando Raúl comentó: “¿Pero Sofía Vergara es un poquito mayor que tú?”, el cantante de regional mexicano respondió cantando parte del tema ‘Mayor que Yo’: “No me importa que usted sea mayor que yo”, haciendo alusión a que la artista tiene 51 años, mientras que él 25.

Por otra parte, Christian habló de su reciente paternidad, luego de que en septiembre pasado debutara en esta faceta. “Llevo 7 meses recién, pero yo trato de darle el mayor tiempo de calidad que puedo, de pasarme el tiempo con ella, de darle amor, darle cuidado, al final no exige mucho, todavía no habla, no dice mamá”, aclaró.

En este sentido, Raúl le preguntó cómo hacía con las giras, los compromisos y su hija. “La llevo en el avión con nosotros, es una Rock Star, le encanta subirse al avión, se duerme… Eso que todavía no me dice: ‘Papi, quédate’, todavía no habla, pero el día que me lo diga o que no me la pueda llevar me va a romper el corazón”, declaró.

Finalmente, sobre su relación con Cazzu, el intérprete de “Ya no somos ni seremos”, explicó: “Me siento muy orgulloso de la persona con la que hice a Inti, ella es una gran, gran mamá, es un gran ser humano, uno nunca pueda dar algo por hecho, cerrado. Yo no sé qué vueltas vaya a dar la vida, espero quedarme con ella toda mi vida, pero en caso de que no pasara eso, me siento muy orgulloso porque tenemos una muy buena amistad, un buen compañerismo, y el amor no se trata de pasión, se convierte en un equipo, yo tengo un gran equipo con ella y la amo mucho y estoy feliz”.