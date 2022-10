Ana María Alvarado denuncia amenazas de Verónica Castro

Ana María Alvarado estuvo involucrada en una fuerte polémica tras protagonizar una discusión con Gustavo Adolfo Infante en un programa en vivo, pero tras dejar atrás este episodio, la periodista nuevamente acaparó la atención, ahora tras un anuncio que hizo en el que acusó a Verónica Castro de estarla amenazando.

En el programa ‘Sale el Sol’, Ana María Alvarado tomó la palabra y recordó que en la emisión anterior mencionó que Verónica Castro ayudaba económicamente a personas, pero al parecer la actriz tomó a mal estas declaraciones y entendió que la periodista la acusó de pagar a cambio de otro tipo de favores.

“Se me olvidó el día de ayer para hacer una aclaración de Verónica Castro. Yo aquí comenté que había ayudado a varias personas a subsanar algunos gastos escolares, porque esa información la investigué. No crean que uno se despierta en la mañana para inventar. Entonces me llamó muy molesta y enojada para decir que ella nunca le ha dado dinero a nadie. Que se puede malinterpretar que le daba dinero a las chavas que la están involucrando en estos chat y en estos zoom”, indicó.

Ana María Alvarado insistió en que ella solo mencionó que Verónica Castro suele apoyar personas, pero que no lo relacionó con las recientes acusaciones que apuntan a que la actriz tuvo conversaciones inapropiadas con menores de edad.

“Podría parecer que ella les daba dinero para algo a cambio. Entonces le dije, Vero, pero si yo no he hecho más que defenderte, porque opino que sí tuvo una conversación inadecuada con las jóvenes y no estoy de acuerdo con los temas que se tocaron, pero creo que no lo hizo con mala intención y lo dije desde el primer día”, contó.

Ana María Alvarado continuó su relato diciendo que Verónica Castro se comunicó con ella y está furiosas, por lo que durante poco más de una hora le hizo reclamos y terminó diciendo que estará monitoreando sus movimientos.

“Muy enojada, una hora de reclamos y quedé de decir ayer y se me pasó. Entonces me acusó con Maxine Woodside, ‘dile que rectifique lo que dice’. Entonces la aclaración la hice allá, pero el comentario quedé que acá. Ya me mandó a decir que mis abogados y que tiene intervenido mi teléfono, lo cual es un delito, que porque ya sabe con quién platico y obtengo información”, añadió Alvarado.